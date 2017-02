NHL Florida - Edmonton 3:4

Gerüchte um Mark Streit in der NHL: Rückkehr zu den Montréal Canadiens?

Der einzige Schweizer NHL-Spieler, der in der Nacht im Einsatz war, heisst Mark Streit. Im Spiel mit seinen Philadelphia Flyers gegen die Washington Capitals kam der Berner auf 19 Minuten Eiszeit. Das Duell verlief einseitig zu Gunsten der Gäste aus der Hauptstadt.

Die Flyers verlieren klar mit 1:4. Der entscheidende Treffer gelang T.J. Oshie nach schöner Vorarbeit von Alexander Ovechkin.

Für das Team von Mark Streit geht es in den nächsten Wochen um viel, und die Serie bedeutender Partien nimmt am Samstag mit einem Highlight ihre Fortsetzung. Im Rahmen der NHL Stadium Series treffen die Philadelphia Flyers in Pittsburghs Football-Stadium auf die Penguins, den amtierenden Meister.

Ob Mark Streit auch in dieser Partie mitspielen wird, steht noch nicht zu 100 Prozent fest: Der 39-jährige Schweizer Haudegen, der trotz aufstrebender Schweizer Stürmer immer noch den Schweizer Skorer-Rekord in der NHL hält (62 Punkte vor neun Jahren) und dessen Vertrag in Philadelphia Ende Saison ausläuft, gilt als Wechselkandidat in den letzten Tagen vor dem Transferschluss. Die amerikanische Fernsehstation ESPN erachtet Streit als die beste Option unter den verfügbaren Verteidiger für Teams, die sich vor den Playoffs noch verstärken wollen.

Zurück zu den Wurzeln?

Im Text heisst es weiter, dass die Montréal Canadiens ein heisser Kandidat sind, um Mark Streit als Verstärkung aufzunehmen. Es wäre für den routinierten Verteidiger eine Rückkehr zu seinem ersten NHL-Verein, eine Rückkehr zu seinen Anfängen in der besten Eishockey-Liga der Welt.

«Ich würde sehr gerne sehen, wie Montréal Streit holt und ihn so zurück an den Ort bringt, wo er seine NHL-Karriere lancierte.» espn.com

Streit würde hervorragend zu Canadiens-Verteidiger Shea Weber passen, der mit Roman Josi lange schon einen Schweizer Defensivpartner hatte. Zudem wäre der 39 Jährige eine Verstärkung für das Powerplay von Montréal.

Umfrage Soll Mark Streit die Montréal Canadiens in den Playoffs verstärken? Ja, unbedingt. Das wäre doch eine tolle Geschichte.

Ich finde Streit sollte eher langsam ans Aufhören denken.

Mir egal, Hauptsache er spielt noch irgendwo.

Nein, er soll bei den Flyers bleiben.

Enges Ding zwischen Oilers und Panthers

Das Spiel zwischen den Florida Panthers und den Edmonton Oilers ist bis zur zweiten Pause ausgeglichen. Im letzten Drittel beim Stand von 3:3 ziehen plötzlich Connor McDavid, Leon Draisaitl und Kris Russel los.

Das hochkarätige Trio spielt den Konter blitzsauber über alle drei Stationen aus. Am Ende der Passfolge steht Russel, der das Siegtor erzielt. Es ist das erste Saisontor des Kanadiers im 49 Spiel und bringt seiner Mannschaft am Ende den Sieg. (sda/jwe)

Schweizer Meilensteine in der NHL

