NHL, ausgewählte Spiele Edmonton – Philadelphia (mit Streit) 6:3

Minnesota (mit Niederreiter) – Dallas 3:1

St.Louis – Vancouver (mit Sbisa) 4:3

Pittsburgh – Winnipeg 4:3 n. V.

Buffalo – Colorado 2:0



Bild: X02835

Sidney Crosby knackt die 1000er-Marke – Niederreiter mit krassem Check

Die Philadelphia Flyers, mit dem Schweizer Verteidiger Mark Streit, verlieren auswärts gegen die Edmonton Oilers klar mit 3:6. Für das letzte Tor der Partie war Connor McDavid verantwortlich.

Der 20-jährige Kanadier spielt eine starke Saison und führt die Skorerwertung der NHL mit 66 Punkten knapp vor Sidney Crosby (64) an.

«Sid the Kid» hat dafür in Sachen Toren die Nase vorne. Sein Tor in der Verlängerung zum entscheidenden 4:3 gegen die Winnipeg Jets war bereits das 31.

Zuvor konnte Crosby bereits einen Assist verbuchen und sammelte damit seinen insgesamt 1000. Punkt in der NHL (in 757 Spielen).

Crosby ist der 86. Spieler, der diesen Meilenstein erreicht. Seine 369 Tore und 633 Assists erreichte er als Zwölftschnellster aller dieser Spieler und sechs Spiele früher, als es Jaromir Jagr bei den Penguins geschafft hat.

Der Trainer von Pittsburgh, Mike Sullivan, sagt über seinen Star:

«Dass er diese Marke nun erreicht hat, zeigt seinen starken Charakter. Er liebt es, zu gewinnen.» nhl.com

Die Minnesota Wild mit Nino Niederreiter (ohne Punkte) gewinnen ihr Duell zuhause gegen die Dallas Stars mit 3:1. Für den entscheidenen dritten Treffer von Minnesota sorgte Jared Spurgeon sieben Minuten vor dem Ende.

Für Niederreiter war die Partie bereits einige Sekunden früher fertig. Der Schweizer musste nach einem spektakulären Check kurz vor Schluss unter die Dusche.

Der Check war wohl keine Absicht. Ob Niederreiter eine Sperre absitzen muss, wird sich zeigen.

Für Luca Sbisa und die Vancouver Canucks setzte es eine Auswärtsniederlage gegen die St.Louis Blues ab. Das 4:2-Powerplaygoal durch Alexander Steen im letzten Drittel war die Vorentscheidung zugunsten des Heimteams.

Ein schöner Treffer gelang Evander Kane zum 2:0 für die Buffalo Sabres im Heimspiel gegen Colorado Avalanche. Nach einem Konter lässt er mit viel Speed und guter Stocktechnik die Verteidiger aussteigen.

Am Ende trifft der Kanadier zwischen den Schonern des Goalies zum 2:0-Endstand. (jwe)

Schweizer Meilensteine in der NHL

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo