Die grosse Show von John Tavares: Islanders-Captain führt sein Team mit Hattrick zum Sieg

Grosse Show von John Tavares in der NHL: Der ehemalige Lockout-Spieler des SC Bern führte die New York Islanders mit drei Toren zum 5:2-Auswärtssieg bei den Florida Panthers. Für den Captain der Islanders war es der sechste Hattrick seiner Karriere. Damit durchbrach der 26-jährige Spielmacher auch die 500-Punkte-Marke in der Regular Season.

Zum Zuschauen verdammt war Denis Malgin. Der Oltner Stürmer, der seit 21 Spielen und fast zwei Monaten auf den neunten Skorerpunkt in seiner Rookie-Saison wartet, war bei Florida überzählig. (sda)

