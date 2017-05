Stanley Cup Final, 1. Spiel Pittsburgh (ohne Streit) – Nashville (mit Josi/1 Assist und Weber, ohne Fiala) 5:3, SERIE: 1:0

Trotz Josi-Assist und Aufholjagd vom 0:3 zum 3:3: Pittsburgh schiesst Nashville ab

Die Pittsburgh Penguins gewinnen ohne den überzähligen Mark Streit das erste Spiel des Stanley-Cup-Finals gegen die Nashville Predators mit Roman Josi und Yannick Weber mit 5:3.

Trotz der Niederlage kann sich der Berner Roman Josi ein wenig freuen: Sein strammer Schuss wurde von seinem Nashville-Teamkollegen ins Tor abgelenkt. Josi kann damit zumindest einen Assist für sich verbuchen. Weniger Grund zur Freude hat – trotz Sieg – der überzählige Mark Streit, der zweite Berner im NHL-Final. Er spielte keine einzige Sekunde.

Josi stand am längsten auf dem Eis

Jake Guentzel und Nick Bonino sorgten in der Schlussphase mit ihren Toren für die Entscheidung, nachdem Nashville kurz zuvor einen 0:3-Rückstand aus dem Startdrittel egalisiert hatte.

Josi stand dann beim Game-Winning-Goal der Penguins wieder auf dem Eis. Allerdings machte er eine unglückliche Figur. Der Schweizer verstolperte die Scheibe und leitete so 3:27 Minuten vor dem Ende das 3:4 durch Jake Guentzel ein.

Pittsburgh erwies sich als äusserst effizient, während das insgesamt tonangebende Nashville aus einem Chancenplus ab Mitteldrittel zu wenig machte.

Bei den Predators stand Josi mit einer Eiszeit von 28:22 Minuten einmal mehr am längsten auf dem Eis. Yannick Weber kam auf 7:40 Einsatzminuten. Beide verliessen das Eis mit einer Minus-1-Bilanz.Das zweite Spiel findet am Mittwoch (Ortszeit) wieder in Pittsburgh statt.

Das zweite Spiel findet in der Nacht auf Donnerstag Schweizer Zeit wieder in Pittsburgh statt. (amü/sda)

Die Nashville Predators feiern den Einzug in den Stanley-Cup-Final

