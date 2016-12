Die Schweizer schnupperten an der Sensation und führten kurz vor Schluss sogar. Die haushoch favorisierten Deutschen retteten sich mit einem 23:22.

Sie ist dank drei Siegen in drei Spielen perfekt in die Qualifikation für die WM 2018 gestartet.

21. Auf dem Rasen und den anderen Unterlagen erlebte Roger Federer ein Jahr zum vergessen. Abseits des Tennisplatzes gewann der 17-fache Grand-Slam-Champ aber immerhin einen Titel, welchen? KEYSTONE

Bei der feierlichen Einweihung der Biathlon-Anlage in der Lenzerheide, seinem Wohnort, holte er sich den Schützenpreis. Federer traf mit zehn von zehn Schüssen ins Schwarze.

Federer darf sich «Champion for the Good of Children» nennen. Die UNICEF händigte ihm diesen Titel für seine vielzähligen humanitären Projekte aus.

Er hat im Frühherbst an einem Benefiz-Golfturnier im Direktduell gegen Ski-Star Lindsey Vonn gewonnen (sie verlor absichtlich).