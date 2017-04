Wirst du Eishockey-Weltmeister oder musst du frühzeitig unter die Dusche? Bild: KEYSTONE

Am Freitag in einer Woche startet die Eishockey-WM in Köln und Paris. Doch bevor du mit den Schweizern mitfieberst, musst du beweisen, wie gut du dich mit der Hockeynati und der Weltmeisterschaft auskennst.

1. Wir starten einfach: Wer schoss im WM-Final 2013 gegen Schweden das einzige Tor für die Schweiz? KEYSTONE Raphael Diaz Roman Josi Julian Walker Martin Plüss 2. Den höchsten Sieg an diesem Turnier feierten die Eisgenossen mit einem 7:1. Gegen welches Team? KEYSTONE Slowenien Tschechien Norwegen Kasachstan 3. Gut, 2013 haben wir noch alle im Kopf. Aber wie viele Medaillen holte die Schweiz bislang an Weltmeisterschaften? KEYSTONE 5 8 9 13 4. Kommen wir zu den Rekorden. Wer ist Schweizer WM-Rekordnationalspieler? KEYSTONE Mathias Seger Martin Plüss Andres Ambühl Ivo Rüthemann 5. Mal schauen, wie gut du einzelne Spieler kennst. Wofür ist Goran Bezina besonders bekannt? KEYSTONE Er ist der einzige Schweizer Spieler mit einem WM-Hattrick. Er hält den Rekord für den schnellsten Schuss, der je an einer WM gemessen wurde. Bei einem Interview mit dem kanadischen Sender TSN brachte er Käse mit. Er ist der Strafenkönig der Nati. 6. Und wer hat in der Nati die meisten Punkte erzielt? KEYSTONE Martin Plüss Jörg Eberle Bibi Toriani Mark Streit 7. Das WM-All-Star-Team wird seit 1961 ausgezeichnet. Roman Josi ist ein Schweizer, der es schon einmal ins All-Star-Team geschafft hat. Welches ist der zweite Schweizer, dem das ebenfalls gelang? KEYSTONE Julien Vauclair Martin Gerber Reto von Arx Paul di Pietro 8. Fliegender Wechsel zum internationalen Geschäft. 2014 absolvierte Kevin Fiala als bisher einziger Schweizer U18-, U20- und A-Weltmeisterschaft in einer Saison. Wer tat dies ebenfalls noch? AP/The Canadian Press Sidney Crosby Jesse Puljujärvi Andrei Kostitsyn Auston Matthews 9. Der «Triple Gold Club» ist die erlesene Auswahl von Spielern, die sich Stanley-Cup-Sieger, Weltmeister und Olympiasieger nennen dürfen. Welcher Spieler ist nicht Mitglied in diesem Klub? Patrice Bergeron Ryan Getzlaf Jaromir Jagr Henrik Zetterberg 10. Der russische Nationaltrainer OIeg Znarok holte 2014 bei der Heim-WM den Titel. Wodurch fiel er in diesem Turnier auch noch auf? EPA/TT NEWS AGENCY Er bedachte einen gegnerischen Trainer mit einer drohenden Geste. Er attackierte einen Schiedsrichter. Er verweigerte bei der Siegerehrung den Handschlag mit IIHF-Präsident René Fasel. Er bestand darauf, dass an der Siegerehrung statt Champagner Vodka ausgeschenkt wird. 11. Verlängerung und damit die Chance auf den Zusatzpunkt: Bereits 2010 in Köln war Tobias Wehrli in einem WM-Final dabei. In welcher Funktion? Marc Schumacher Er war damals Videoschiedsrichter. Er ging als ganz normaler Fan. Er war freiwilliger Helfer und arbeitete bei der Eingangskontrolle. Er stand als Linienrichter im Einsatz. 12. Zum Abschluss wieder eine etwas einfachere Frage: Welcher Schweizer Schiedsrichter leitete die letzten beiden WM-Finals? AP/Buffalo News Danny Kurmann Brent Reiber Tobias Wehrli Marc Wiegand

Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys

