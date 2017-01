Schwieriger als 18 Grand-Slam-Titel: Das ultimative Major-Quiz zu Federer

4. Federer krönte sein starkes 2004 mit dem Titel am US Open. Im Finale siegte er gegen Lleyton Hewitt, was bleibt dabei speziell in Erinnerung?

Federer hatte satte 92,3% der ersten Aufschläge im Feld und holte unglaubliche 52 Service-Winner.

Federer gewann die ersten beiden Sätze dank einem erfolgreichen «Tweener» beim Satzball.

Federer stellte mit 101 einen neuen Winner-Rekord für Grand-Slam-Finals auf.