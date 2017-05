Wer lästert hier so? Das «Zwölf»-Quiz für Experten des Schweizer Fussballs Bild: KEYSTONE

Grosses Jubiläum in der Schweizer Fussballszene: Das Magazin «Zwölf» feiert den zehnten Geburtstag. Die folgenden Aussagen wurden allesamt in Interviews gemacht, welche in den vergangenen zehn Jahren im «Zwölf» erschienen. Wer hat was gesagt?

1. «Köbi Kuhn sagte immer: ‹Es chunnt scho guet.› Aber es kam nicht gut.» KEYSTONE Murat Yakin KEYSTONE Hakan Yakin KEYSTONE Pascal Zuberbühler KEYSTONE Johann Vogel 2. «Fussball à la Favre wird heute verklärt. Die Mannschaft spielte oft sehr vorsichtig, mit angezogener Handbremse, ohne Selbstvertrauen, immer durch die Mitte.» KEYSTONE Xavier Margairaz KEYSTONE Bernard Challandes KEYSTONE Ancillo Canepa KEYSTONE Uli Forte 3. «Die Leute, die Varela zujubeln: Wenn die mit ihm in einer Gemeinschaft auskommen müssten, die würden ihn nach einer Woche auf den Mond schiessen.» KEYSTONE Marco Schällibaum KEYSTONE Christoph Spycher EQ Images Andy Egli EPA/EPA Christian Gross 4. «Ich bin sehr behütet aufgewachsen, und mir wurde erst ziemlich spät klar, dass es halt auch Idioten gibt.» KEYSTONE Valentin Stocker KEYSTONE Benjamin Huggel Rainer Bieli KEYSTONE Marco Streller 5. «Alle verdienen immer mehr im Fussball, nur die Sportjournalisten nicht. Vielleicht sind sie einfach neidisch, weil sie stagnieren und wir nicht.» KEYSTONE Christian Constantin KEYSTONE Bernhard Heusler KEYSTONE Gigi Oeri freshfocus Georg Heitz 6. «Ich habe auch schon Trainer gesehen, die ‹Dribbling› mit drei P geschrieben haben und dennoch erfolgreich waren.» KEYSTONE Walter Stierli KEYSTONE Sven Hotz KEYSTONE Erich Vogel APA Fredy Bickel 7. «Verliert man in der Schweiz einen Match, sagt irgendein Experte zum Beispiel, das Team müsse aggressiver spielen. Was ist das für eine Aussage? Was bringt es, wenn wir zehn Gelbe Karten holen? Das ist inhaltsloses Geplauder.» EPA/KEYSTONE Raphael Wicky KEYSTONE Alain Sutter KEYSTONE Gilbert Gress EPA/EPA René Weiler 8. «Ich liebe Zigaretten. Es ist keine Sucht, es ist nur Genuss. Am Morgen stehe ich auf, trinke zwei Espressi und rauche zwei Zigaretten. Pro Tag rauche ich ein Päckchen.» KEYSTONE Yassine Chikhaoui KEYSTONE Goran Obradovic KEYSTONE Hakan Yakin KEYSTONE Heliane Canepa 9. «Ich liebe das, wenn man daheim ist, irgendein schönes klassisches Stück hört und über alles nachdenken kann.» KEYSTONE Xherdan Shaqiri KEYSTONE Timm Klose KEYSTONE Yann Sommer KEYSTONE Ricardo Rodriguez 10. «Johann Vogel hat in der Öffentlichkeit gesagt, ich könne mich nicht damit abfinden, dass ich nicht mehr in der Nati sei. Wenn einer so etwas öffentlich macht, dann ist er bei mir an der falschen Adresse, dann schlage ich zurück und vernichte ihn.» KEYSTONE Murat Yakin KEYSTONE Köbi Kuhn KEYSTONE Ricardo Cabanas KEYSTONE Alex Frei 11. «Ich habe Fehler, mache Dummheiten, aber Gott liebt mich. Das ist wunderbar.» KEYSTONE Geoffroy Serey Die KEYSTONE Gilles Yapi KEYSTONE Sandro Wieser KEYSTONE Nenad Savic 12. «Dieser Typ ging mir einfach auf den Sack.» (gemeint ist Ricardo Cabanas) KEYSTONE KEYSTONE Boris Smiljanic KEYSTONE Richard Nuñez KEYSTONE Vero Salatic KEYSTONE Mario Cantaluppi

Du willst mehr Zwölf?

Das Magazin verlost drei Jahres-Abos. Für die Teilnahme musst du weniger wissen als in diesem Quiz: Ein Mail mit deiner Adresse und dem Betreff «Jahresabo dank watson» genügt. Mach mit unter wettbewerb@zwoelf.ch. Viel Glück! (ram)

Jubiläumsfest am Freitag Seit 2007 erzählt «Zwölf» Fussball-Geschichten aus der Schweiz. Für die aktuelle Ausgabe (jetzt am Kiosk deines Vertrauens) ging es mit Hakan Yakin ins Kunsthaus Zürich und Blerim Dzemaili resümiert vor dem Wechsel nach Kanada seine Karriere.



Am Freitag steigt in Zürich ein Jubiläumsfest mit prominenten Gästen, Hakan Yakin ist einer davon. Der Eintritt ist frei, mehr Infos gibt's hier.



GC, Basel und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Meister

30.04.2011: Cabanas fordert vom Basler Schiri Respekt, denn «das isch GC! Rekordmeister! Än Institution, hey!» 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» 20.11.1996: Wegen 20 fatalen Minuten landet Champions-League-Überflieger GC in Glasgow auf dem harten Boden der Realität 18.06.1994: Beni Thurnheers fataler Irrtum – es gibt eben doch einen Zweiten wie Bregy 25.9.1996: Murat Yakin sticht mit seinem Freistoss mitten ins Ajax-Herz und bringt Mama Emine zum Weinen 22.02.2004: St.Gallens Kultfigur «Zelli» muss in der Not ins Tor und kratzt den Ball in «seiner» Ecke 09.08.2009: Basel-Goalie Costanzo wird für drei Spiele gesperrt – nach einer Attacke auf den eigenen Mitspieler 11.08.2010: Moreno Costanzo schiesst mit seiner ersten Ballberührung als Natispieler gleich den Siegtreffer 12.04.2004: Der grosse Robbie Williams führt den kleinen FC Wil zum Cupsieg gegen GC 26.04.2003: Colombas Goalie-Goal lässt Razzetti alt aussehen und den FC Aarau unabsteigbar bleiben 07.12.2011: Der FC Basel schmeisst Manchester United aus der Champions League und Steini, der Glatte, schiesst den Ball an die Latte 30.07.2000: Nur GC-Milchbubi Peter Jehle steht noch zwischen FCB-Legende Massimo Ceccaroni und seinem allerersten Tor 01.11.1989: Nur durch einen Witz-Penalty zwingt Diego Maradonas Napoli die tapferen Wettinger in die Knie 25.11.2009: Das beste Fussball-Musikvideo aller Zeiten erscheint auf Youtube – über den FC Aarau 26.06.1954: Die Schweiz kassiert gegen Österreich in der «Hitzeschlacht von Lausanne» eine ihrer bittersten Niederlagen 16.11.2005: Die Nacht der Tritte und Schläge – einer der grössten Nati-Erfolge verkommt zur «Schande von Istanbul» 03.05.1994: Mit dem Sonderflug zur spontanen Aufstiegsfeier auf den Barfi 26.09.1995: Luganos Carrasco bringt mit seiner Banane Gianluca Pagliuca und das grosse Inter Mailand zum Weinen 07.09.2005: Nati-Goalie Zuberbühler kassiert auf Zypern ein Riesen-Ei und schiebt die Schuld dafür dem «Blick» in die Schuhe 13.11.1991: Weil die Schweizer Nati in der «Hölle von Bukarest» auf 0:0 spielt, vergeigt sie die EM-Qualifikation im letzten Moment doch noch 30.05.1981: Der Wolf und seine «Abbruch GmbH» entfachen mit dem 2:1-Sieg gegen England eine neue Fussball-Euphorie 21.10.2013: Pajtim Kasami hämmert «einen der schönsten Volleys überhaupt» ins Crystal-Palace-Tor und verzückt sogar Andy Murray 08.10.2010: Vucinic lässt der Schweiz die Hosen runter und trägt sie als Kopfschmuck 01.05.1993: Marc Hottigers Knallertor versenkt Italien – und er verärgert die Azzurri danach mit einer frechen Leibchentausch-Bitte 29.09.1971: Statt «allzu augenfällig im Spargang» die Pflicht zu erledigen, sorgt GC für den höchsten Schweizer Europacup-Sieg aller Zeiten 16.04.2009: «Jawoll, jawoll, jawoll, jawoll … YB isch im Göppfinau!» 24.04.1996: Das Ende von Nati-Trainer Artur Jorge nimmt ausgerechnet mit dem einzigen Sieg seiner kurzen Ära den Anfang 30.09.2009: Dank Tihinens Hackentrick, «abgeschaut bei einem finnischen Volkstanz», bodigt der FC Zürich das grosse Milan 01.09.2007: Mit dem letzten Spiel im Hardturm-Stadion gehen 78 Jahre Geschichte zu Ende 10.09. 2008: Luxemburgerli vernaschen? Denkste! – Die Schweizer Nati kassiert die bitterste Niederlage ihrer Geschichte 05.12.2004: Paulo Diogo gewinnt mit Servette wichtige Punkte im Abstiegskampf – und verliert dabei einen Finger 15.11.2009: Die Schweiz ist Fussball-Weltmeister! Die U17-Nati setzt ihrem Höhenflug die Krone auf 26.06.2006: «Züngeler» Streller leitet das peinliche Schweizer Penalty-Debakel ein 07.10.1989: Der «Fall Klötzli» – vier Wettinger gehen auf den Schiri los, weil dieser Sekunden vor dem Ausgleich abpfeift 12.11.2002: Basel holt gegen Liverpool ein 3:3 und Beni Thurnheer schwärmt: «Dieses Spiel müsste man zeigen, wenn ich gestorben bin» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo