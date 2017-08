Fohlen, Geissböcke und Zebras – woher haben die Bundesliga-Klubs ihre Spitznamen?

1. «FC Hollywood» – Bayern München X90045 Die Bayern haben den Spitznamen in der Zeit erhalten, als der Amerikaner Landon Donovan in München spielte. Ein Reporter des US-Sportsenders ESPN nannte den Klub «FC Hollywood», um den Fussballsport für seine Landsleute attraktiver zu machen. Die Bayern haben den Spitznamen in den 90er-Jahren erhalten. Giovanni Trapattoni und Otto Rehhagel waren Trainer in München, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Mario Basler waren Spieler, Uli Hoeness noch nicht Steuerhinterzieher, sondern redegewaltiger Manager und Franz Beckenbauer war der Präsident, der seine Meinung lieber extern statt intern verbreitete. Die Medien hatten ihre wahre Freude an dieser explosiven Mischung. Die Bayern haben den Spitznamen nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten. Damals spielten die in Deutschland stationierten Soldaten Tim Knight und Neil O'Leary bei den Bayern. Lustig: Obwohl sie Briten waren, kündigten die Zeitungen sie als Amerikaner an, weshalb der Klub zum FC Hollywood wurde.

2. «Die Geissböcke» – 1. FC Köln Bongarts Anfang der 50er-Jahre schenkte eine Zirkus-Direktorin dem damaligen Kölner Präsidenten den Geissbock Hennes I. Seither ist das Tier das Klub-Maskottchen und fand auch Aufnahme im Klub-Logo. Seit 2008 amtet Hennes VIII. Die Kölner sind bekanntlich ein lustiger Menschenschlag, was sich alljährlich im Karneval äussert. Die Liebe zur Selbstironie führte zum Spitznamen «Geissböcke», weil diese Tiere stets von der Weide neben dem Trainingsplatz auf diesen zogen, um den Fussballern den saftigen Rasen unter den Füssen wegzufressen. Die Gegner verpassten den Kölnern den Spitznamen, weil diese für ihre sehr rustikale Spielweise gefürchtet waren. Ihr Anführer war ein Schrecken verbreitender Vorstopper mit dem schönen Namen Paul «Der Sensenmann von Müngersdorf» Wacker.

3. «Die Zebras» – MSV Duisburg Bongarts Der Zoo von Duisburg war 1932 der erste in ganz Europa, der seinen Gästen Zebras präsentieren konnte. Mehr als ein Zoo-Besucher versuchte übrigens, die Streifen wegzurubbeln, weil er vermutete, der Zoo habe bloss Pferde angemalt. Der Klub erhielt seinen Spitznamen wegen seiner gestreiften Trikots. Dass Duisburg Blau-Weiss trug und immer noch trägt, sah man auf den Schwarz-Weiss-Aufnahmen der damaligen Zeit nicht. In Duisburg wurde der Zebra-Streifen erfunden. Das fand man ausserhalb der Stadt, wo es noch kaum Autos gab, so witzig, dass die Bewohner Duisburgs genau wie sein Fussballklub als «Zebras» verspottet wurden.

4. «Die Fohlen» – Borussia Mönchengladbach DPA Den Spitznamen haben die Gladbacher, seit sie Mitte der 60er-Jahre mit auffällig vielen jungen Spielern wie Jupp Heynckes antraten und offensiver agierten als fast alle anderen Mannschaften. Bevor die Borussia ihr Stadion am Bökelberg beziehen konnte, spielte es auf einem Gelände, auf dem auch die städtische Pferderennbahn beheimatet war. Der Klub hat den Spitznamen der Tatsache zu verdanken, dass sie nicht weit von Holland entfernt liegt. Im Gegensatz zu den Deutschen, die Pferdefleisch damals verschmähten, ass man dieses beim Nachbarn äusserst gerne. «Fohlen» ist bloss der öffentlichkeits-taugliche Spitzname des Klubs, gegnerische Fans schimpfen oft über «die Pferdefresser».

5. «Die Roten Teufel» – 1. FC Kaiserslautern Bongarts Bis heute hält sich hartnäckig die Legende, wonach der Teufel auf dem Betzenberg haust. Mit Ausnahme von Bayern gelten die Menschen nirgends in Deutschland als so gläubig wie in der Pfalz. Zur Versöhnung nach dem Krieg wurde Lautern vom englischen Fussballverband zu einer Tournee auf die Insel eingeladen. Fritz Walter war vom Match bei Manchester United, den «Red Devils», so begeistert, dass er allen davon erzählte. Flugs wurde auch Kaiserslautern «Rote Teufel» genannt. In den 50er-Jahren spielte der Klub in roten Trikots und griff stets an wie der Teufel – schon war der Spitzname geboren.

6. «Die Knappen» – FC Schalke 04 EPA/DPA Schalke nennt man «die Knappen», weil der Klub den Erfolg immer wieder knapp verpasst und seit 1958 auf den nächsten Meistertitel warten muss. Schalke nennt man «die Knappen», weil sie in den 20er-Jahren als erste nicht in Strassen-, sondern in speziellen Sporthosen spielten – und die waren fast so knapp wie Hotpants. Schalke nennt man «die Knappen», weil das der Ausdruck für einen ausgebildeten Bergmann ist. Der Klub ist bekanntlich im Ruhrpott zuhause, einst ein riesiges Abbaugebiet für Kohle.

7. «Die Alte Dame» – Hertha Berlin Bongarts Italiener brachten den Fussball nach Berlin und weil sie grosse Anhänger von Juventus Turin waren, spielte man bei Hertha selbstverständlich auch in schwarz-weissen Trikots und man gab sich selbst ebenfalls den Spitznamen «Alte Dame». Einer der Klubgründer war kurz zuvor auf dem Dampfschiff «Hertha» unterwegs, welches ihm offenbar so imponierte, dass er es im Klubnamen verewigte. Weil Hertha ein alter Frauenname ist, nennt man den Klub auch «Alte Dame». Hertha Berlin ist der älteste Fussballklub Deutschlands. Der Spitzname «Alte Dame» erinnert respektvoll daran.

8. «Die Schanzer» – FC Ingolstadt 04 So wie die SpVgg Unterhaching eine Bob-Sektion hat, so gehört zum FC Ingolstadt auch ein Skisprung-Team. Die Jungs von der Schanze nennt man im örtlichen Dialekt «die Schanzer». Ingolstadt war während Jahrhunderten eine bayrische Landesfestung. Diese nannte man «Schanz», weil sich die Bewohner in ihr verschanzten. Ergo waren sie «Schanzer», eine Bezeichnung, die für Ingolstädter bis heute geblieben ist. Deutsche haben Humor? Ja, zumindest in Ingolstadt. Jahrelang spielte man immer wieder um den Aufstieg in die Bundesliga, doch stets wurde dieser noch vergeigt. Die Chancen waren also da – und weil man Chancen in Bayern etwas anders, betont als wir es im Französisch-Unterricht gelernt haben, nannten die Fans ihren Klub «die Schanzer»: Die, die zwar immer wieder eine Chance haben, etwas zu erreichen, ihr Ziel aber stets verpassen.

9. «Die Lilien» – Darmstadt 98 Bongarts Es ist ein bisschen kompliziert. Wilhelm Aumüller aus Darmstadt wanderte 1872 wegen einer Hungersnot in die USA aus, wo er sein Glück als Blumenhändler versuchte – und es fand. Nach und nach baute er ein Pflanzenhandel-Imperium auf, mit dem er Millionen verdiente. Die Lilie kam ins Firmenlogo, weil es die Lieblingsblume seiner Frau war. In seinem Testament vermachte Aumüller einen Grossteil des Gelds an den Klub, bei dem er einst am rechten Flügel spielte. Die Anhänger dankten es ihm, indem sie nur noch von «den Lilien» sprachen. Es ist nicht kompliziert, sondern recht simpel: Die Lilie ziert das Darmstädter Stadtwappen und auch jenes des Fussballklubs. Es ist weder simpel noch kompliziert, sondern ein Mysterium: Tatsächlich kann niemand genau sagen, weshalb man die Darmstädter Fussballer «Lilien» nennt.