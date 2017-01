Als Roger und Rafa ihr erstes Mal hatten, durftest du noch im ÖV rauchen

Als Federer und Nadal sich zum ersten Mal in einem Final gegenüberstanden, trug der Spanier noch Dreiviertelhose und Roger hatte Babyspeck im Gesicht. Und das sind nicht die einzigen erstaunlichen Fakten.

Roger Federer war 24-jährig, als er am 3. April 2005 in Miami zum ersten Mal gegen Rafael Nadal in einem Final stand. Roger siegte gegen den 19-jährigen Spanier in fünf Sätzen. Wie lange das wirklich her ist, zeigen die folgenden Fotos des Finals. Und die Ereignisse, die ebenfalls 2005 stattfanden:

Samuel Schmid wird Bundespräsident der Schweiz

Bild: EPA

Das grösste Passagierflugzeug der Welt, der Airbus A380, hat seinen Erstflug

Bild: EPA

Angela Merkel wird zur ersten Bundeskanzlerin der Geschichte gewählt

Bild: EPA

Nokia stellt sein erstes Internet-Tablet, das Nokia 770, vor

Bild: EPA

Der FC Liverpool gewinnt das epische Finale der Champions League in Istanbul mit 6:5 nach Elfmeterschiessen gegen den AC Milan

Bild: EPA

Der Hurrikan Katrina richtet schwere Schäden im Süden der USA, insbesondere in New Orleans, an

Bild: EPA

In allen öffentlichen Verkehrsmitteln der Schweiz darf ab dem 11. Dezember nicht mehr geraucht werden

Bild: EPA

Papst Johannes Paul II. stirbt im Alter von 84 Jahren

Bild: EPA

Putin war schon Präsident von Russland

Bild: EPA

