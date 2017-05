Ronaldo toppt Uralt-Rekord – und sündigt dann kläglich im Abschluss

Solche Chancen hat Ronaldo auch schon verwertet. Beim 4:1-Sieg Reals über Celta Vigo kommt der portugiesische Superstar beim Stand von 3:1 alleine vor Vigo-Keeper Sergio Alvarez zum Abschluss – und vergibt kläglich. Kein Wunder, hat Messi neun Tore mehr auf dem Konto als der Portugiese ...

Dennoch erlebt «CR7» einen überaus erfolgreichen Abend. In der zehnten Minute schiesst er Real mit einem Hammer in Führung. Kurz nach der Pause ist es wieder Ronaldo, der für das 2:0 sorgt. Dank seinen zwei Treffern ist Real der Titel kaum mehr zu nehmen. Ein Punkt im letzten Spiel gegen Malaga würde reichen, um Barcelona hinter sich zu lassen.

Dank seinen zwei Treffern hat Ronaldo nun mehr Tore in Europas Top-5-Ligen erzielt als Jimmy Greaves. Der 32-Jährige kommt auf 367 Tore in 460 Spielen, Greaves auf 366 Tore in 528 Spielen.

Cristiano Ronaldo has passed Jimmy Greaves for most goals in Europe's top five leagues. Ronaldo: 367 goals, 460 games. Greaves: 366/528. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 17. Mai 2017

Dem Sieg über Celta Vigo haftet allerdings ein kleiner Makel an. Iago Aspas wird in der 62. Minute beim Stand von 0:2 von Sergio Ramos in Reals Strafraum gefällt. Doch statt Elfmeter für Celta Vigo entscheidet der Schiedsrichter auf Schwalbe und Gelb-Rot für Aspas. Nur zwei Minuten später kriegt Ronaldo für eine tatsächliche Schwalbe keine Karte gezeigt. Zwei klare Fehlentscheide. (abu)

