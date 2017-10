Der Torhüter, der Last-Minute-Stürmer sein will, sich verdribbelt und dann doch jubelt

Der grösste Moment in der Karriere von Colin Coosemans kommt spät. Spät im Spiel seines KV Mechelen gegen Royal Excel Mouscron: 1:2 liegt der belgische Traditionsverein in der 90. Minute zurück, als sich Torhüter Coosemans in den wohl letzten Angriff einschaltet. Mit einem Luckypunch will er den Ausgleich erzwingen. Und das gelingt ihm tatsächlich – allerdings nicht so, wie du dir das jetzt vielleicht vorstellst. Es folgen 20 Fussball-Sekunden für die Ewigkeit.

Nach einem Freistoss eines Mitspielers kommt Coosemans im Strafraum tatsächlich an den Ball, doch dieser flutscht ihm etwas gar weit vom Fuss. Der 25-Jährige muss auf den Flügel ausweichen, wo er zum Dribbling ansetzt. Jetzt sieht man, warum Coosemans Torhüter geworden ist.

«Unglaublich, so etwas ist mir noch nie passiert. Ich habe noch nie ein Tor geschossen, aber dieser Assist ist genau so schön.»

Bald ist der Ball weg, doch der Keeper setzt nach, erobert ihn mit Hilfe eines Mitspielers zurück – und spielt die wohl schlechteste Flanke aller Zeiten in den Strafraum. Doch Coosemans hat Glück im Unglück. Sein eigentlich missglückter Pass findet Mitspieler Elias Cobbaut, der den Ball zum 2:2 einschieben kann. Manchmal, da passt eben einfach alles! (pre)

Die hässlichsten Torhüter-Trikots

Da versteht der Quentin keinen Spass: 3m 2s Betrinken und Beklagen mit Quentin Video: watson/Quentin Aeberli, Emily Engkent

Die schönsten Tore, Fouls und Tricks im Fussball Bend it like Sturridge – das sind die 13 besten Aussenrist-Tore aller Zeiten Barças Penalty-Pass: Der endete auch schon sehr peinlich – und Cruyff war nicht der Erfinder Einmal Gotthard retour – das sind unsere 12 Kandidaten für den Fussball-Tunnel des Jahres Fussball kann so schön sein – unsere 12 Kandidaten für den Skill des Jahres Das Navi falsch eingestellt – das sind unsere 12 Kandidaten für das Eigentor des Jahres Nichts für schwache Nerven – das sind unsere 12 Kandidaten für das Horrorfoul des Jahres 2015 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo