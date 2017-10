Wenn du das Konzept einer roten Karte so gar nicht kapiert hast ... 

Sport

Beim 3:1-Sieg des FC Barcelona am Mittwoch in der Champions League hat Gerard Piqué in der 42. Minute beim Stand von 1:0 wegen eines Handspiels die gelb-rote Karte gesehen. Der Spanier und seine Mitspieler sind entrüstet, ein Pfeifkonzert geht durch Camp Nou, alle Barça-Fans sind entsetzt. Alle Barcelona-Fans? Nicht ganz, die Kamera fängt ausgerechnet die zwei Fan-Touristen in Barça-Accessoires ein, die offensichtlich so überhaupt nicht realisieren, was die rote Karte eigentlich bedeutet und wild drauflos jubeln. Herrlich! (zap)

