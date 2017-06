Bereit machen zum Tauchen! Team New Zealand ist auch ein U-Boot

Das Emirates Team New Zealand ist im Challenge Cup, der Herausforderer-Runde zum America's Cup, vor Bermuda spektakulär gekentert. In der vierten Halbfinal-Begegnung der Challenger Playoffs gegen das britische Team gerät der neuseeländische Katamaran in einem Manöver in der Vorstartphase bei Winstärken von rund 21.5 Knoten ausser Kontrolle.

Die Bugspitzen bohren sich in das Wasser, das Boot überschlägt sich. Die sechsköpfige Crew von Steuermann und Olympiasieger Peter Burling bleibt unverletzt. Durch die Kenterung kommen die bislang enttäuschenden Briten mit Steuermann Sir Ben Ainslie zu ihrem ersten Halbfinal-Punkt und verkürzen ihren Rückstand zu den neuseeländischen Top-Favoriten auf 1:3.

Auch im zweiten Halbfinal-Duell haben das schwedische Team und die Japaner vor Bermuda vor allem gegen die starken Winde zu kämpfen. Die Schweden liegen nach zwei Niederlagen in den Rennen 3 und 4 mit 1:3 gegen die Japaner zurück. Die Halbfinal-Begegnungen der Herausforderer-Kandidaten für Cup-Verteidiger USA sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. Sie enden, wenn ein Team fünf Punkte erreicht hat. (pre/sda)

Die hässlichsten und kuriosesten Pokale im Sport

Sportler unterhalten uns ... auf allen Ebenen Höhlenmensch, Schrei-Baby, Bikini-Beauty, lahmer Gaul: So sehen wir Federer, Djokovic und Co. «Keiner schlägt seine Frau ausser Yassine, der denkt sich, das Chikhaoui» – wir haben mal wieder unseren Spass mit Fussballer-Namen Und jetzt die besten User-Memes: «Ich habe noch keinen Spieler zu Hause besucht – ausser bei Daniel Davari» «Egal wie viele Medis er schon hat – Admir will Mehmedi» – die besten Egal-Memes mit Schweizer Sportlern «In allen Ehen weiss es der Mann besser, ausser bei Andrew hat das Weibrecht» – wir haben unseren Spass mit Skifahrer-Namen Shaqiri als Käse, Drmic als Katzenfutter oder Magnin als Guetzli: 10 Fussballernamen, die sich als Marke eignen Ideal fürs Transferfenster: Shaqiri und Co. geben ultimative Bewertungen für Fussball-Klubs ab Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo