Hier nimmt Silva ManCity auseinander: Können 7 Sekunden am Ball beeindruckender sein?

Mit 14 Toren sind wir gestern Abend in der Champions League verwöhnt worden. Für das grösste Highlight sorgte mit Bernardo Silva aber einer, der gar kein Tor erzielte. Noch in der Startphase zwischen Manchester City und Monaco liess der Portugiese erst David Silva und Leroy Sané wie Schulbuben stehen, um dann Yaya Touré zu tunneln und anschliessend einen magistralen Pass in die Spitze zu spielen. Können sieben Sekunden an einem Fussball noch beeindruckender sein? (zap)

