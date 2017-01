Maze überquert die Ziellinie zu Fuss – es riecht stark nach Karriere-Ende

Beim Riesenslalom von Maribor, wo Lara Gut mit einem Podestplatz liebäugelt, generierte bei den einheimischen Zuschauern die Frau mit der Startnummer 34 das grösste Interesse. Die Slowenin Tina Maze, die im vorletzten März ihr letztes Weltcup-Rennen vor ihrer Pause bestritten hatte, unterbrach ihre Fahrt nach rund einer halben Minute, um bei ihrem Trainer und Lebensgefährten Andreas Massi kurz innezuhalten. Nach dem letzten Tor schnallte sie die Ski ab und überschritt die Ziellinie zu Fuss. Es war das untrügliche Zeichen dafür, dass sie wie schon im Oktober in Sölden angekündigt in Maribor ihr letztes Weltcup-Rennen bestritten hat. Zuletzt hatte sie in Interviews angedeutet, über den Zeitpunkt ihres Karriere-Endes noch nicht vollends im Klaren zu sein. (sda/qae)

Umfrage Wirst du Tina Maze vermissen? Ja.

Nein.

Mir egal.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Wirst du Tina Maze vermissen? 33% Ja.

33% Nein.

33% Mir egal.

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

schlitteln - 18.4.2016

Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson. Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson.