Der neuste Eckball-Trick: Frankreich trifft dank zwei Ringelringel-Reihe-Toren

Frankreichs Frauen-Nationalmannschaft besiegt gestern in einem Testspiel Spanien 3:1. «Les Bleues» brillieren dabei beim 1:0 und 3:1 mit dem Ringelringel-Reihe-Trick. Dabei tänzeln fünf bis sechs Spielerinnen vor der Ausführung des Eckballs an der Strafraumgrenze im Kreis und sprinten dann Richtung Tor. Beim ersten Treffer steht Laura Georges richtig, beim dritten nützt Ouleymata Sarr die spanische Verwirrung aus.

Sarr übrigens leitet auch das 2:0 ein – mit einem Hackentrick fast in Ibrahimovic-Manier. Zusammen mit Eugenie Le Sommer spielt sie sich dann in den Strafraum, wo Le Sommer herrlich in die hohe Ecke abschliesst. Frankreich trägt die WM 2019 aus. Das Team gilt dann als Favorit. (fox)

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

