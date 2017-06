Wenn der gegnerische Goalie so schlecht ist, dass er dein Fairplay versaut

So imposant war das heutige Gewitter in der Schweiz

In der Nacht auf Freitag entluden sich vor allem in der Deutschschweiz teilweise heftige Gewitter. Es kam zu Starkregen, Sturmböen und an manchen Orten gar zu Hagel.

Statt Regenschirm haben einige Schweizer aber lieber das Handy gezückt: Hier die schönsten Bilder vor, während und nach dem Gewitter:

Besonders betroffen vom Gewitter waren Teile des Kanton Aargau, Zürich sowie die Zentral- und Ostschweiz.

Sunshine after the rain ...

Ein «menstruierender Himmel», wie watson-Redaktorin Simone …