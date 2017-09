Dieses Tor ist für jeden, der immer sofort die Hände verwirft und zum Schiri schaut

Ihr da, die ihr nach jedem Hauch einer zarten Berührung sofort den sterbenden Schwan mimt: Schaut ganz gut hin! So wie Cedric Bakambu kann man es nämlich auch machen. Villarreals Angreifer kommt im Europa-League-Heimspiel gegen Astana zu Fall, doch er kämpft weiter, solange der Schiedsrichter nicht pfeift. Und das macht er nicht. Also steht Bakambu wieder auf, er hat immer noch den Ball am Fuss und er hämmert ihn herrlich zum 2:1 ins Netz. Villarreal siegt schliesslich mit 3:1 und Fussballtrainer in aller Welt haben ein neues Video, das sie all ihren Spielern zeigen sollten. (ram)

Und dann gibt's auch noch Stürmer, die schon umfallen, wenn eine leichte Brise durchs Stadion weht 3m 18s Betrinken und Beklagen mit Andrea Video: watson/Emily Engkent

Schöner fliegen mit dem Holländer – Arjen Robben fliegt durch die Strafräume dieser Welt

1348 Franken für das iPhone X?! Diese 5 Smartphones sind auch rahmenlos und viel günstiger Scrubs-Doktor macht eine überraschende Entdeckung – und er ist wirklich nicht allein damit «Muslime sind wie afrikanische Karpfen» – das ist der wohl gefährlichste Mönch der Welt Das sind offiziell die 5 schwierigsten Fragen der Theorie-Prüfung – antwortest du richtig?

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo