Mit dieser Granate entscheidet Andy Schmid die Handball-Bundesliga

Andy Schmid macht mit den Rhein-Neckar Löwen einen grossen Schritt Richtung erfolgreiche Titelverteidigung. Angeführt vom brillanten Schweizer gewannen die Löwen das Spitzenspiel bei Flensburg-Handewitt 23:21. Sie führen in der Tabelle damit drei Runden vor Schluss mit drei Punkten Vorsprung.

Der fünffache Torschütze Schmid machte 30 Sekunden vor Schluss mit einem Geniestreich zum 23:21 den so wichtigen Sieg perfekt, indem er den Ball aus dem Stand heraus in den Torwinkel warf. Die Meisterschaft dürfte damit zugunsten der Löwen vorentschieden sein. Zwar muss Schmids Team noch gegen den Tabellendritten Kiel antreten, es kann sich in den verbleibenden drei Spielen aber einen Ausrutscher leisten. (ram/sda)

Die Schweizer Fahnenträger bei Olympischen Spielen

Bevor du in die Ferien abhaust: Hier die 11 wichtigsten Ferien-Starterkits 10 mysteriöse Entdeckungen, die uns heute noch verblüffen Eine Million Gründe, warum ich nie wieder an ein Konzert gehen werde Von A wie Assistkönig bis Z wie Zuschauer: Das ABC der Bundesliga-Saison 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 7 klassische Handy-Chats vom Wochenende, die jeder kennt – und was dahinter steckt Die 21 witzigsten Job-Inserate aus aller Welt «Arena»-Fight ums Fleisch: Veganerin fetzt Verbotsgegner – und alle lieben Bauer Capaul Warum es schiefgehen kann, wenn YouTuber auf Kriegsreporter machen Manchester in Alarmbereitschaft: Entwarnung nach Grosseinsatz 17 Dinge, die du (wahrscheinlich) nur verstehst, wenn du in der IT arbeitest Grünen-Chefin Rytz: «Wir haben punkto Energiewende viel bessere Karten als Deutschland» Manchester-Leaks: Trump ordnet Untersuchung an «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Schleichender Jodmangel in der Schweiz: Werden wir wieder zu «Idioten der Alpen»? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo