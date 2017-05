Nacho überlistet Sevillas Hintermannschaft mit unglaublich frecher Freistoss-Variante

Real Madrid besiegt Sevilla mit 4:1. Den ersten Treffer des Spiels erzielt Nacho mit einer unglaublich frechen Freistoss-Variante. Der gefoulte Real-Spieler liegt noch auf dem Boden, als Nacho den Ball trocken in der rechten Ecke versenkt. Das Spiel war offenbar schon wieder freigegeben – der Treffer zählte auf jeden Fall.

Das Titelrennen in Spanien ist aber noch nicht entschieden. Barcelona siegte in Las Palmas dank einer Triplette von Neymar ebenfalls 4:1, womit beide weiterhin punktgleich sind, Real aber am Mittwoch in Vigo noch ein Nachtragsspiel austragen darf. Zum Saisonabschluss am nächsten Sonntag gastieren die Madrilenen in Malaga, Barça empfängt zuhause Eibar. Bei Punktgleichheit würde Barcelona aufgrund des Vorteils im direkten Vergleich seinen Titel verteidigen. (abu/sda)

Ihnen gehört die Zukunft – die 50 besten Fussballer unter 23

Du spielst selbst Fussball? Dann kennst du diese Dinge bestimmt. Diese 11 Amateur-Fussballer triffst du in JEDEM Trainingslager Jeder Amateur-Fussballer kennt diese 14 Momente der Saisonvorbereitung genau Auch DU wirst dich ertappt fühlen: 13 Grafiken, die den Amateurfussball perfekt beschreiben Vom heulenden Schiri bis zum Spieler mit Durchfall: So schöne Geschichten kann nur der Provinz-Fussball schreiben 12 Persönlichkeiten, die an keinem Grümpi (Grümpeli, Grümpeler, Grömpi) fehlen dürfen Nur wenn du dich auch an diese 25 Dinge erinnern kannst, warst du ein echtes Fussballkind Hier gibt's gleich eines der lustigsten Eigentore aller Zeiten zu sehen Wichtig für alle Amateur-Fussballer: Schaut das und ihr fühlt euch eine Zillion Mal besser 12 Ausdrücke, die nur Fussballer verstehen – und die passende «Erklärung für Dummies» gleich dazu Diese 12 herrlichen Videos aus dem Amateur-Fussball zeigen perfekt, wie du dich im Ausgang verhältst Wegen diesen 11 Typen ist Fussballspielen auch in der zweiten (oder dritten) Mannschaft so herrlich Kein Bock auf Training? Mach es besser als diese 10 (fast echten) Super-League-Schwänzer 12 (Not-)Lügen, die jeder Hobby-Fussballer kennt – und was man sich dabei denkt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo