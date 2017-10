Sport

Würdest du den Ball reinmachen? Dann könnten sie dich in Strasbourg gut brauchen



Die Fans von Racing Strasbourg haben es nicht leicht. Die Elsässer liegen in der Ligue 1 auf Platz 19 von 20, mit nur einem Sieg aus neun Partien. Da hätten drei Punkte gegen das Topteam Marseille nicht bloss dem Selbstvertrauen sondern auch in der Tabelle viel geholfen. In der 79. Minute führen die Strassburger bereits 3:2 und haben die Riesenchance auf die Entscheidung. Doch erst scheitert Stéphane Bahoken nach einem Querpass am Pfosten, den Nachschuss aus 8 Metern setzt Martin Terrier neben das Tor. Es kommt aber noch schlimmer: In der 88. Minute erzielt Konstantinos Mitroglou das 3:3 und verhindert damit Racing Strassbourgs Sieg. (zap)

