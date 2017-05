Hier nimmt einer Anlauf, um den 2,13-m-Riesen zu fällen – und dann geht's richtig los

Quali-Sieger Boston Celtic musste in den NBA-Playoffs gegen die Washington Wizards eine bittere 89:116-Niederlage in Game 3 einstecken. Noch mehr einstecken musste Kelly Olynyk, seines Zeichens 2,13-m-Hüne. Im zweiten Viertel blockte er Kelly Oubre unfair. Olynyk wollte dies nicht wahrhaben und diskutierte mit dem Referee, als Oubre – immerhin auch 2,01 m gross – mit einigen Metern Anlauf angebraust kam und ihn in Wrestler-Manier zu Boden knallte.

Bei der anschliessenden Rudelbildung und dem Handgemenge mussten die Emotionen raus. Oubre wurde mit einem Flagrant-2-Foul (Spielausschluss) bestraft. Immerhin wurde er mit «Kelly Oubre»-Rufen aus dem Publikum und Applaus vom Heimpublikum in die Kabine verabschiedet. Olynyk traf bei den folgenden zwei Freiwürfen unter lauten Buhrufen einmal. (fox)

