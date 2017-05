Superstar eines Hockeyteams zu sein, ist manchmal echt mühsam

Sidney Crosby hatte in der Nacht auf heute kein einfaches Spiel. Erstens verloren seine Pittsburgh Penguins Spiel 6 im Eastern-Conference-Final gegen Ottawa mit 1:2 und vergaben so vorerst die Chance, in den Stanley-Cup-Final einzuziehen. Zweitens gelang ihm trotz sechs Schüssen im ganzen Spiel kein einziger Punkt. Und drittens musste er sich im letzten Drittel auch noch von seinen Gegnern nerven lassen.

Gegen Ende des Schlussabschnitts stand Crosby vor der Spielerbank der Senators, als Ottawa-Verteidiger Marc Methot auf ihn zu kam und den Pittsburgh-Star mit leichten Stockstössen zu provozieren versuchte. Gleichzeitig witterte Mike Hoffman auf der Bank seine Chance und leerte Crosby den Inhalt seiner Getränkeflasche in den Handschuh. Der Olympiasieger und Weltmeister liess sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen, sondern wartete, bis seine Mitspieler den nächsten Angriff lancierten. (abu)

Die meistgehassten NHL-Spieler

