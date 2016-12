Flower-Power: Marc-André Fleury mit einer Riesenparade

Zweimal konnten die New Jersey Devils gegen die Pittsburgh Penguins in Führung gehen, doch am Schluss ging der aktuelle NHL-Champion als Sieger vom Eis. Grossen Anteil an Pittsburghs 5:2-Erfolg hatte Goalie Marc-André Fleury. Der 32-jährige Kanadier – bei Hockeyfans besser bekannt unter dem Spitznamen «Flower» – zeigte einmal mehr seine Künste und hielt mit seiner spektakulären Parade den Sieg fest. (syl)

Hol dir die catson-App!

catson catson Deine Katze würde catson 5 Sterne geben – wenn sie Daumen hätte.