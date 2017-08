Hinter dem Rücken durch –hier lässt ein NFL-Star seine Gegner uralt aussehen

Kevin Huber könnte vom Namen her auch Schwinger oder Hockeyspieler bei den SCL Tigers sein. Tatsächlich ist Huber aber Footballspieler für die Cincinnati Bengals in der NFL. In der Saisonvorbereitung zeigt Huber bereits, wie trickreich er ist.

Der Punter, der sonst für das Wegschlagen des Balls zuständig ist, sobald die eigene Mannschaft in Bedrängnis ist, zeigt sich unter Druck reaktionsschnell. Als ein gegnerischer Spieler auf ihn zustürzt, lässt er den Ball blitzschnell hinter dem eigenen Rücken durchwandern. Der Gegenspieler fliegt ins Leere. Der Einfallsreichtum nützt am Ende aber nichts: Die Partie gegen die Washington Redskins geht mit 17:23 verloren. (abu)

Die 15 wertvollsten Sport-Teams der Welt 2017

Sportler unterhalten uns ... auf allen Ebenen Höhlenmensch, Schrei-Baby, Bikini-Beauty, lahmer Gaul: So sehen wir Federer, Djokovic und Co. «Keiner schlägt seine Frau ausser Yassine, der denkt sich, das Chikhaoui» – wir haben mal wieder unseren Spass mit Fussballer-Namen Und jetzt die besten User-Memes: «Ich habe noch keinen Spieler zu Hause besucht – ausser bei Daniel Davari» «Egal wie viele Medis er schon hat – Admir will Mehmedi» – die besten Egal-Memes mit Schweizer Sportlern «In allen Ehen weiss es der Mann besser, ausser bei Andrew hat das Weibrecht» – wir haben unseren Spass mit Skifahrer-Namen Shaqiri als Käse, Drmic als Katzenfutter oder Magnin als Guetzli: 10 Fussballernamen, die sich als Marke eignen Ideal fürs Transferfenster: Shaqiri und Co. geben ultimative Bewertungen für Fussball-Klubs ab Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo