Stell dir vor, du sitzt auf der Ersatzbank und plötzlich wirst du verhaftet

Kürzlich in Brasilien: Marlon Natanael de Lima Alexandre, ein 21-jähriger Brasilianer, wurde am Mittwoch inmitten eines Spiels seines Fussballteams Sapucaiense aus der zweiten Division der Staatsmeisterschaft von Rio Grande do Sul von der Polizei in Handschellen abgeführt. Der Ersatzspieler wehrte sich nicht.

Gegen den Spieler liegen laut Medienberichten vier Haftbefehle vor. Unter anderem soll er an der gewaltsamen Entführung einer 67-jährigen Frau beteiligt gewesen sein. Die Angreifer benutzten die Kreditkarte der Frau für Käufe im Wert von 1'400 US-Dollar. Angeblich hatten Polizeibehörden keine Informationen über Limas Aufenthaltsort, ehe sie erfuhren dass er für Sapucaiense spielt.

Wie Cesar Carrion, Polizeipräsident der Zivilpolizei von Porto Alegre sagt, hat der Fussballverein keinerlei Verbindung zu den Taten. Die Verantwortlichen hätten mit der Polizei kooperiert. Der Vereinspräsident sagte, die Verhaftung Limas sei «eine traurige Überraschung». Der Beschuldigte wies alle Vorwürfe zurück. (abu)

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

Das ist der moderne Fussball Wer noch immer nicht recht wusste, was Büne mit «Pussy-Fussball» meinte: Genau DAS hier Alle sagen, moderner Fussball sei super. Ich sage: Im modernen Fussball haben sich Saumoden eingenistet, die mich laufend kotzen lassen Der Moment, in dem ich den allerletzten Glauben an den ehrlichen Fussball verlor Dann macht doch eure Supermegagiga-Liga! Wie meine Liebe zur Champions League erlosch Jetzt also auch in der Primera Division: Sevilla spielt als erstes spanisches Team ohne Spanier Scheichs, Tormusik oder Wappenküsser – 16 Dinge, die schleunigst wieder aus dem Fussball verschwinden sollten Ausländer-Trios, werbefreie Trikots oder das Nasenpflaster – 16 Dinge, die aus dem Fussball verschwunden sind Da schmerzt das Herz, es ist schon wieder Nati-Pause! Erlöst uns endlich von diesem Müll – in vier Stunden habe ich eine bessere Lösung entwickelt Nach Robben auch noch diese erbärmliche Junioren-Schwalbe – es geht bachab mit dem Fussball Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo