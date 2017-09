Gleich viele Punkte wie Owetschkin? «NHL 18» sieht Hischier als künftigen Devils-Topskorer

In zwei Tagen startet Nico Hischier in sein erstes NHL-Trainingscamp. Dann kann er sich bei den New Jersey Devils endlich an der Seite seiner neuen Teamkollegen präsentieren. Die Erwartungen an den Schweizer Nummer-1-Draft sind gross – die Entwickler von NHL 18 sehen ihn gar als Topskorer des Teams.

77 Punkte in der allerersten NHL-Saison! Davon können die meisten Rookies nur träumen. Geht es aber nach den Machern von NHL 18, wird Nico Hischier in der kommenden Saison genau das gelingen.

Jedes Jahr, bevor das beliebte NHL-Computerspiel in den Läden erscheint, lassen die Entwickler eine Simulation laufen. Diese soll jeweils den kompletten Saisonverlauf vorhersagen und auch ausrechnen, wie die einzelnen Spieler performen werden. Und in der Simulation von NHL 18 wird Nico Hischier mit …