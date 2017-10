Ist das der schlechteste Vater der Welt? Eveton-Fan prügelt mit Kind auf dem Arm

Sport

Der schlechteste Vater der Welt? Everton-Fan prügelt sich mit Kind auf dem Arm

In der Europa-League-Partie zwischen Everton und Lyon kommt es nach einer unnötigen Aktion von Ashley Williams gegen Lyon-Keeper Anthony Lopes zu einer Rudelbildung. Die Everton-Fans hinter dem Tor sind ausser sich und provozieren in Richtung Lyon-Spieler. Einer fällt dabei besonders auf, nennen wir ihn «Superdad».

Wer rennt zum Gerangel so schnell wie der Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. bild: screenshot twitter

Der «Superdad» legt gegen Lyon-Keeper Lopes Hand an.

Er! Die Lyon-Spieler wissen, wer zum Vater des Jahres ausgezeichnet wird.

Ob die Mutter des Kindes weiss, was der Vater während des Ausflugs mit dem Kleinen so anstellt, ist uns leider nicht bekannt. Immerhin hat unser «Superdad» den Kleinen zur besseren Reichweite nicht noch in den Spieler-Pulk geschwungen. Ein verantwortungsbewusster Vater halt. (zap)

Die komplette Szene rund um das Handgemenge: Video: streamable

