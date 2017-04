Diesen Hechtsprung eines Baseball-Spielers musst du gesehen haben

Der Ball war eigentlich schon wieder bei der Home-Base und der Punkt für die Toronto Blue Jays schien verloren. Doch Chris Coghlan gibt nicht auf. Mit einem unglaublichen Hechtsprung über Gegenspieler Yadier Molina sichert er seinem Team den Punkt zum 3:2 doch noch.

Fans witzeln nach dem Spiel über Coghlans Mut: «Surprised his giant balls are able to make it past Molina's head» – «ich bin überrascht, dass er es mit seinen riesigen Eiern überhaupt an Molinas Kopf vorbei geschafft hat.» Die Blue Jays gewinnen das Spiel am Ende 6:5. (abu)

Eishockey im Baseballstadion: St.Louis gewinnt Winter Classic 2017

Sportler unterhalten uns ... auf allen Ebenen Höhlenmensch, Schrei-Baby, Bikini-Beauty, lahmer Gaul: So sehen wir Federer, Djokovic und Co. «Keiner schlägt seine Frau ausser Yassine, der denkt sich, das Chikhaoui» – wir haben mal wieder unseren Spass mit Fussballer-Namen Und jetzt die besten User-Memes: «Ich habe noch keinen Spieler zu Hause besucht – ausser bei Daniel Davari» «Egal wie viele Medis er schon hat – Admir will Mehmedi» – die besten Egal-Memes mit Schweizer Sportlern «In allen Ehen weiss es der Mann besser, ausser bei Andrew hat das Weibrecht» – wir haben unseren Spass mit Skifahrer-Namen Shaqiri als Käse, Drmic als Katzenfutter oder Magnin als Guetzli: 10 Fussballernamen, die sich als Marke eignen Ideal fürs Transferfenster: Shaqiri und Co. geben ultimative Bewertungen für Fussball-Klubs ab Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo