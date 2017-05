Fussball-Fan ruft bei der Polizei an – weil seinem Team zwei Punkte gestohlen wurden

Da bewies ein Fan der Boca Juniors Humor. Zumindest ein bisschen. Nachdem sein Team in der argentinischen Liga im Derby gegen Huracan 1:1 spielte, rief er den Polizei-Notruf an. Der Grund: Huracan erhielt in der 94. Minute einen Elfmeter zugesprochen, in der 96. wurde dieser verwandelt.

Wie im von argentinischen Medien veröffentlichten Mitschnitt zu hören, meldete sich der Fan mit «Ich wurde gerade beraubt», gab dann als Tatort die Adresse des Stadions an und meinte, dass 50'000 Täter da gewesen wären. Als er auch auf Nachfrage «zwei Punkte» als Raubgegenstand angab und vom Penalty-Entscheid sprach, hing die Telefonistin auf. Dem Hincha droht ein juristisches Nachspiel. (fox)

Kennst du den noch? Video: YouTube/YgnacioCervio

