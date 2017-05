Man kann Pyro cool finden. Aber diese hinter einem Balljungen zu zünden? Sehr dumm.

Eine derart leere Spielerbank hast du im Eishockey noch selten gesehen

Am Ende sassen gerade mal noch sechs Spieler auf der Bank der Ottawa Senators. Zu diesem Zeitpunkt lagen die «Sens» gegen die New York Rangers in Spiel 4 des Conference-Halbfinals deutlich mit 1:4 im Rückstand, was auch gleich der Endstand war. Frustration hatte sich breitgemacht im Team von Ex-SCB-Trainer Guy Boucher. Und diese Frustration mussten die Spieler vor der Schlusssirene offenbar noch loswerden.

Als Ottawas Kyle Turris New Yorks Tanner Glass an der Bande ansprang, ging es los mit …