Hängen geblieben! KHL-Spieler blamiert sich mit Strafbank-Fauxpas bis auf die Knochen

Auf die Strafbank zu kommen ist im Eishockey leicht. Die Strafbank wieder zu verlassen, kann manchmal schon die grössere Herausforderung sein. Das hat auch Talgat Zhailauov vom KHL-Team Barys Astana erfahren. Im Spiel gegen Dinamo Minsk will der 32-Jährige nach abgesessener Strafe möglichst schnell wieder aufs Eis. Doch die Strafbank will ihn einfach nicht gehen lassen – mit dem Stock bleibt er an den Glasscheiben hängen.

Zhailauov muss über die Aktion selbst schmunzeln. Der Flügel gilt als einer der besten Hockeyspieler Kasachstans. Bevor Barys Astana in die internationale KHL wechselte, war Zhailauov in der heimischen Liga Topskorer. 2014 wurde er zudem ans KHL-All-Star-Game eingeladen. Er ist zudem einer der wenigen ethnischen Kasachen im dortigen Nationalteam – die Mehrheit der kasachischen Nationalspieler stammt ursprünglich aus Russland.

Im Spiel gegen Minsk fällt Zhailauov nicht nur durch seine unglückliche Aktion auf, sondern auch durch ein Tor. Der Kasache erzielte das 1:0 für seine Farben. Am Ende reichte es dennoch nicht zum Sieg. Astana verlor die Partie im Penaltyschiessen. (abu)

Das sind die 50 besten Spieler in NHL 18

Witziges zum Eishockey Wenn Schweizer Hockey-Teams Männer wären: So versuchen die NLA-Klubs, Frauen aufzureissen Martschini im Tindergarten – die Playoff-Finalisten auf der Dating-App Fischer fischt an der WM mit diesen Fischen nach dem Titel Du weisst nicht, welches Team der Hockey-WM zu dir passt? Dieses Flussdiagramm hilft dir «Wenn selber bachet hesch, isch es Dean Kukan» – witzige Memes zur Hockey-WM Weil jeder Bilderrätsel liebt: Erkennst du diese Eishockey-Stars? Schisshaas, Schiller, #stancescuout – der Facebook-Wahnsinn der Playoff-Viertelfinals Darling, Holden Zucker – Hockeyspieler erzählen mit ihren Namen Geschichten Der ultimative Hockey-Guide: Dieses Diagramm weist dir den Weg zu deinem Lieblingsteam Musst du als Hockey-Liebhaber einfach kennen: Die 9 wichtigsten Grafiken zur NLB Die streng geheimen Einladungen für die Weihnachtsessen der NLA-Klubs Titel, Batzeli und Zürifäscht: Wir haben die Postkarten-Feriengrüsse der Eishockey-Stars abgefangen Was nach dem Playoff-Final WIRKLICH abging 10 Bilder, die zeigen, was die Playoff-Halbfinalisten während den Partien wirklich denken «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Was haben Harold Kreis und Frodo Beutlin gemeinsam? Wir gehen mit den NLA-Trainern in die zweite Witzrunde «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Schoppen, Bibeli und Divas – erkennst du alle NLA-Klubs in der grossen Emoji-Tabelle? Vom 2-Bier-Kerl bis zum Tussi am Handy: Diese 11 Typen triffst du in jeder NLA-Kurve Der HCD ist da, wo es viel Bier gibt, und Servette haut nicht nur den Lukas – wenn die NLA ein Oktoberfest wäre Wir haben Schweizer Eishockey-Grössen etwas umgestylt – erkennst du sie trotzdem? Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo