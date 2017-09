45 Sekunden Spektakel pur – so trainiert einer, der Freeski-Olympiasieger werden will

Andri Ragettli gehört zur Weltelite des Freeski-Sports. Vergangenes Jahr stand der heute 19-Jährige als erster Athlet weltweit den «Quad Cork 1800 Safety Grab» – ein vierfacher Rückwärtssalto mit fünf Drehungen um die eigene Achse.

Doch auch im Training weiss der Bündner zu begeistern. Auf Twitter veröffentlichte er am Wochenende ein Video, in dem er seinen Freestyle-Trainingskurs absolviert. Ragettli brilliert dabei mit Sprungkraft, Gleichgewicht und guter Orientierung. Bereits vor einem Jahr zeigte der Freeskier ein ähnliches Kunststück. Dieses Jahr will er sich aber noch besser vorbereiten: Das Saisonziel sind die Olympischen Spiele in Südkorea. (abu)

Sajjad und Alishah, die zwei Skifahrer aus Afghanistan, die bei Olympia 2018 dabei sein wollen

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

