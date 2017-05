«Fantastique!» Amiens macht Aufstieg in die Ligue 1 in der 96. Minute klar

Die spannendste Liga Europas hat einen würdigen Abschluss gefunden: Die Ligue 2 hat mit einem Paukenschlag-Finale geendet. Racing Strassburg und Amiens haben den direkten Durchmarsch aus der drittklassigen Nationale in die Ligue 1 geschafft. Insgesamt sechs Teams hatten vor der 38. und letzten Runde Chancen auf den Aufstieg gehabt.

Die Tabelle vor dem letzten Spieltag:

Amiens sorgte bei seinen Fans für einen Freudentaumel in extremis. Erst in der 96. Minute erzielte Emmanuel Bourgaud den 2:1-Siegtreffer in Reims und sorgte dafür, dass sich Amiens in letzter Sekunde auf Kosten von Troyes noch auf Platz 2 hievte.

Während Strassburg 1979 französischer Meister war und dreimal Cupsieger wurde, spielen die Nordfranzosen aus Amiens erstmals in ihrer 116-jährigen Geschichte in der höchsten französischen Liga. Das drittplatzierte Troyes muss eine Barrage gegen den drittletzten der Ligue 1 bestreiten. (pre/sda)

