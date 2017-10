Sport

Keine Langeweile in der Serie B, der derzeit wohl ausgeglichensten Liga der Welt



Langeweile? Nicht in der Serie B, der momentan wohl ausgeglichensten Liga der Welt

Wenn in der 9. Runde der Tabellen-14. die Chance hat, mit einem Sieg neuer Leader zu werden – dann ist das ein klares Zeichen für die Ausgeglichenheit der Liga. Genau das ist heute Abend in Italiens Serie B der Fall, wenn Virtus Entella (14.) gegen Empoli (3.) spielt. Mit einem Sieg mit drei Toren Differenz übernimmt Virtus, das in Chiavari in Ligurien daheim ist, die Spitze. Empoli reicht zu Platz 1 schon ein Unentschieden:

Wie ausgeglichen die Serie B aktuell ist, zeigt auch der Abstand vom Ersten zum Letzten. Er beträgt nach neun Runden bloss acht Punkte. (ram)

