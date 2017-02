Adrian Solano ist NICHT der beste Langläufer an der WM

Adrian Solano ist für seinen Sportsgeist zu bewundern. Der Venezolaner ging in an der nordischen Ski-WM in Lahti in der Qualifikation über 10 km an den Start, bekundete mit der klassischen Technik aber sichtlich Mühe. Trotzdem erreichte er mit einem Lächeln auf dem Gesicht das Ziel (bereits nach 6,1 km und abgeschlagen als Letzter, aber das ist ja egal). (drd)

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

