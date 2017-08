Das 1. watson-Jassturnier: Wo viel Bier fliesst und noch viel mehr dumme Sprüche fallen

Gestern fand das erste watson-Jassturnier der Geschichte statt. Insgesamt 44 User und watson-Mitarbeiter haben während drei Stunden um den Göpf-Egg-Pokal geschoben. Trumpf waren, wie sollte es anders sein: Bier, Freude und schlechte Ausreden.

Angefangen hat alles mit dem SVP-Jasscup Ende Februar. Sportchef Reto und ich haben uns dort gemessen und gar nicht mal so schlecht abgeschnitten – dieser Erfahrungsbericht ist damals entstanden:

In Bezug auf den Artikel kam User «chraebu» mit der grandiosen Idee:

43 Jasser kamen und während Reto seine Rolle als Spielleiter verantwortungsbewusst wahrnahm, durfte ich als Lückenfüller doch noch am Turnier teilnehmen.

«Wenn etwas ist, ich bin draussen am Bier trinken.»

An insgesamt elf Tischen mit den schönen Namen wie «Puure-Hof» oder «Stade Olympique de Uneufe» wurde über drei Stunden geschoben was das Zeug hält.

Statt einem persönlichen Erlebnisbericht, sei das Wort an die Teilnehmer übergeben.