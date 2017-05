Schweizer Cup, Final Basel – Sion 3:0 (0:0)

«Ein unbeschreibliches Gefühl, den Mythos FC Sion bezwungen zu haben»

Im 14. Final ging es schief: Der Cup-Mythos des FC Sion ist futsch! Die Walliser unterliegen dem FC Basel in Genf mit 0:3 und verlieren erstmals einen Cupfinal. Die Basler feiern nach dem Meistertitel auch den Cupsieg.

Beim 14. Final ging es schief. Der FC Sion unterliegt dem FC Basel in Genf 0:3 und verliert erstmals einen Cupfinal. Für den Schweizer Meister ist es der insgesamt zwölfte Cupsieg und der erste nach zuletzt drei verlorenen Finals.

Damit tritt der Basler Coach Urs Fischer als Doublegewinner ab. Dies war zuletzt dem Deutschen Heiko Vogel vor fünf Jahren gelungen. Fischer hat in seiner zweijährigen Zeit in Basel somit drei von vier möglichen Titeln geholt.

Basel verdiente sich den Sieg in einer spielerisch schwachen und weitgehend emotionsarmen Partie vollauf. Der FCB war von Beginn weg dominant und geriet nach der 2:0-Führung in der letzten halben Stunde nicht mehr in Gefahr, den Vorteil aus der Hand zu geben.

Die Stimmen zum Basler Sieg:

Renato Steffen (FC Basel): «Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, den Mythos FC Sion bezwungen zu haben. Dass wir den 14. Triumph der Walliser verhindern konnten, verdanken wir unserer konzentrierten Mannschaftsleistung. Ich habe Sion eigentlich stärker erwartet. Jetzt freue ich mich darauf, mit unseren Fans den Titel feiern zu können.»

Michael Lang (FC Basel): «Wir haben nach dem 2:0 nichts mehr anbrennen lassen. Aber ein 2:0 ist immer ein gefährliches Resultat, doch nach meinem Tor zum 3:0 war alles klar. Im Gegensatz zu von vor zwei Jahren waren wir heute von Beginn an hundertprozentig parat, auch wenn es in den letzten Spielen nicht einfach war, die Konzentration hochzuhalten.»

«Heute haben wir nicht gewonnen. Deshalb haben wir den Cup auch nicht verdient.»

Das Wallis am Boden zerstört

Matias Delgado (FC Basel): «Dieser Cupsieg ist etwas ganz Spezielles für mich, weil es mein erster ist mit Basel. Und dies gegen einen Gegner, der eine so ruhmreiche Cup-Geschichte aufweist. Ich freue mich auch für Präsident Bernhard Heusler, dass er mit dem Gewinn des Doubles abtreten darf.»

Statt einem Walliser Aufbäumen gab es zwei Minuten vor dem Ende sogar noch eine Zugabe im Form einer Direktabnahme Michael Langs zum 3:0. Letztlich genügte dem FC Basel eine durchschnittliche Leistung, um den Cup-Mythos der im Final scheinbar unbezwingbaren Walliser zu beenden und sich für die gegen den FC Sion erlittenen Niederlagen aus den Jahren 1982 und 2015 zu revanchieren.

Sion zeigte sich im Vergleich zu den letzten schwachen Auftritten in der Meisterschaft nicht verbessert. Im gesamten Spiel kamen die Walliser zu keinem einzigen richtig gefährlichen Abschluss. Sie waren, was in einem Cupfinal niemand von ihnen erwartet hatte: von A bis Z ohne Chance.

Von Sion kommt 90 Minuten lang nichts

Vielleicht illustriert nichts besser den desolaten Nachmittag des FC Sion als die Entstehung der ersten beiden Basler Tore, welche die Partie bis zur 62. Minute entschieden. Beim 1:0 rutschte der Sittener Aussenverteidiger Pa Modou aus und ermöglichte Mohamed Elyounoussi den Konter, den letztlich Basels Captain Delgado nach einem Zuspiel von Seydou Doumbia erfolgreich abschloss.

Vor dem zweiten Treffer konnte Sions Innenverteidiger Elsad Zverotic den Ball nicht kontrollieren, der Basler Traoré lenkte den Ball auf das Tor und erwischte Keeper Mitrjuschkin zwischen den Beinen.

Während der FC Basel über 90 Minuten ausspielte, was ihn über die ganze Saison auszeichnete, Solidität und Effizienz nämlich, kam Sion auch deshalb nicht auf Touren, weil die Pfeiler des letzten Cupsieges nicht in Form waren: Flügel Carlitos trat wegen einer Oberschenkelzerrung erst ein, als es schon 0:2 stand. Mittelstürmer Moussa Konaté musste vor der Pause lange gepflegt werden und kämpfte anschliessend handicapiert, und Veroljub Salatic verletzte sich nach der Pause am Kopf und schleppte sich in der letzten halben Stunde mit einem dicken Verband über die Runden.

Unterdessen in Sion ... Place de la Planta, Sion #cupfinal pic.twitter.com/wqT4dnebab — Urs Brönnimann (@knallfrog) 25. Mai 2017

Das Telegramm

Basel - Sion 3:0 (0:0)

Stade de Genève, Genf. - 26'500 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 47. Delgado (Doumbia) 1:0. 62. Traoré (Steffen) 2:0. 89. Lang (Janko) 3:0.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Traoré; Xhaka, Zuffi (93. Fransson); Elyounoussi, Delgado (80. Serey Die), Steffen; Doumbia (88. Janko).

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Ziegler, Pa Modou (63. Carlitos); Karlen (70. Bia), Salatic, Constant; Akolo (79. Léo), Konaté, Adao.

Bemerkungen: Basel ohne Bua (verletzt), Sion ohne Mveng (verletzt). Verwarnungen: 37. Salatic. 44. Doumbia. 77. Lang. 79. Xhaka. 95. Lüchinger (alle Foul). (pre/sda)

