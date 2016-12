Bild: Expa

4 Schanzen, 5 Favoriten und 6 Kuriositäten – alles, was du über die Tournee wissen musst

Das Programm

Heute beginnt die 65. Vierschanzentournee – mit den traditionellen vier Stationen: Wer in der Addition der vier Wettbewerbe die meisten Punkte sammelt, gewinnt den «Goldenen Adler» und damit die Tournee.

Oberstdorf, 30. Dezember 2016

Garmisch-Partenkirchen, 1. Januar 2017

Innsbruck, 4. Januar 2017

Bischofshofen, 6. Januar 2017

Der Modus

Im Gegensatz zu anderen Weltcup-Springen wird der erste Durchgang bei der Vierschanzentournee traditionell im K.o.-Modus ausgetragen. Die 50 qualifizierten Athleten werden in 25 Paare unterteilt und treten in direkten Duellen gegeneinander an.

Dabei springt der 1. der Qualifikation des Vortages gegen den 50., der 2. gegen den 49. – und die Sieger schaffen es direkt in den zweiten Durchgang. Das gilt auch für die fünf besten Verlierer («Lucky Loser»), die das Feld der 30 Starter im Finale auffüllen. Bei Punktgleichheit kommt der Springer mit der niedrigeren Startnummer weiter.

Bild: Matthias Schrader/AP/KEYSTONE

Die Favoriten

Simon Ammann gehört leider nicht dazu. 19 Jahre nach seiner ersten Tourneeteilnahme steckt der Toggenburger in einer schwierigen Situation, weil die Umstellung bei der Landung einfach nicht klappen will. Doch auch andere haben ihre Probleme: So gewann der letztjährige Dominator Peter Prevc bei den beiden Springen in Engelberg noch weniger Weltcup-Punkte als Ammann. Noriaki Kasai, einer der konstantesten Routiniers, taucht im Weltcup-Klassement sogar erst an Position 27 auf.

Bild: Claude Diderich/freshfocus

Aber nun zu den tatsächlichen Favoriten auf den Gesamtsieg. Domen Prevc, der erst 17-jährige Bruder von Peter, hat an jeder Destination dieses Winters einen Sieg eingeflogen und reist als klarer Weltcup-Leader ins Allgäu. Er dominiert die Szene ähnlich wie sein älterer Bruder Peter im Vorjahr. Aber die Tournee kennt eigene Gesetze, der Favorit tut sich meistens schwer. In den vergangenen zehn Wintern setzte sich der Führende im Overall-Klassement nur dreimal durch: Thomas Morgenstern 2011, Gregor Schlierenzauer 2013 und Peter Prevc 2016.

Zum erweiterten Favoritenkreis zählen Michael Hayböck und Weltmeister Severin Freund, beide gewannen in diesem Winter bereits ein Weltcup-Springen. Eine Hüftoperation hat Freund aber fünf Monate der Vorbereitungszeit gekostet. Rechtzeitig in Form gekommen ist auch Kamil Stoch, der Doppel-Olympiasieger von 2014. Und auch der Norweger Daniel Andre Tande hat das Potenzial, zum grossen Gegenspiel von Domen Prevc zu werden.

Rekorde und Kuriositäten

Grand-Slam

Das Kunststück, alle vier Springen der Tournee bei ein- und derselben Austragung zu gewinnen, gelang bisher nur einem Springer: Dem deutschen Sven Hannawald in der Saison 2001/2002. Doppel-Olympiasieger wurde zwei Monate später in Salt Lake City aber Simon Ammann.

Bild: Bongarts

Sieg ohne Sieg

Insgesamt achtmal gab es einen Gesamtsieger, der auf keiner der vier Schanzen Tagessieger wurde. Zuletzt schaffte dies Janne Ahonen in der Saison 1998/99.

Geteilter Sieg

Die 54. Vierschanzentournee 2005/06 war die erste und bisher einzige Tournee, bei der zwei Skispringer die gleiche Punkteanzahl erzielten und es somit zwei Sieger gab. Der Finne Janne Ahonen und der Tscheche Jakub Janda kamen beide auf ein Total von exakt 1081,5 Punkten.

Rekordsieger

Janne Ahonen ist der erfolgreichste Springer der Tournee-Geschichte. Der legendäre Finne gewann als einziger Athlet gleich fünf Mal den prestigeträchtigen Bewerb (1998/99, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08).

Bild: Getty Images Europe

Schönster Sieg

Der Österreicher Wolfgang Loitzl machte 2009 eine unglaublich gute Figur. Für seinen makellosen Sprung in Bischofshofen erhielt der spätere Tourneesieger von den Wertungsrichtern fünf Mal die Höchstnote 20,0. Das gab es vorher an der Tournee noch nie.

Bild: AP

Dreischanzentournee

In der Saison 2007/08 musste das dritte Springen in Innsbruck wegen eines Föhnsturms abgesagt werden, dafür fanden in Bischofshofen danach zwei Wettkämpfe statt. Es war das bisher einzige Mal in der Tourneegeschichte, dass nur auf drei Schanzen gesprungen wurde.

Die Schanzen

Oberstdorf – Schattenbergschanze

Bild: Bongarts

Baujahr: 2003

2003 Turmhöhe: 44 Meter

44 Meter Anlauflänge: 108 Meter

108 Meter K-Punkt: 120 Meter

120 Meter Hillsize: 137 Meter

137 Meter Schanzenrekord: Sigurd Pettersen (2003), 143,5 Meter

Sigurd Pettersen (2003), 143,5 Meter Schweizer Sieger: Simon Ammann (2008/09 und 2013/14)

Simon Ammann (2008/09 und 2013/14) Fassungsvermögen Stadion: 25'000 Zuschauer

Garmisch – Grosse Olympiaschanze (2007)

bild: garmisch-partenkirchen-info.de

Baujahr: 2007

2007 Turmhöhe: 60,4 Meter

60,4 Meter Anlauflänge: 103,5 Meter

103,5 Meter K-Punkt: 125 Meter

125 Meter Hillsize: 140 Meter

140 Meter Schanzenrekord: Simon Ammann (2010), 143,5 Meter

Simon Ammann (2010), 143,5 Meter Schweizer Sieger: keine

keine Fassungsvermögen Stadion: 33'000 Zuschauer

Innsbruck – Bergisel-Schanze

bild: bergisel.info

Baujahr: 2001

2001 Turmhöhe: 50 Meter

50 Meter Anlauflänge: 91,3 Meter

91,3 Meter K-Punkt: 120 Meter

120 Meter Hillsize: 130 Meter

130 Meter Schanzenrekord: Michael Hayböck (2015), 138 Meter

Michael Hayböck (2015), 138 Meter Schweizer Sieger: keine

keine Fassungsvermögen Stadion: 22'500 Zuschauer

Bischofshofen – Paul-Ausserleitner-Schanze

bild: skiclub-bischofshofen.at

Baujahr: 2003

2003 Turmhöhe: 52 Meter

52 Meter Anlauflänge: 118,50 Meter

118,50 Meter K-Punkt: 125 Meter

125 Meter Hillsize: 140 Meter

140 Meter Schanzenrekord: Daiki Ito (2005), 143 Meter

Daiki Ito (2005), 143 Meter Schweizer Sieger: Walter Steiner (1976/77)

Walter Steiner (1976/77) Fassungsvermögen Stadion: 26'000 Zuschauer

Alle Sieger der Vierschanzentournee seit 2000/01

