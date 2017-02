Alles, was du über die Ski-WM wissen musst, in drei Minuten erklärt

Das sind unsere Ski-Cracks für die Heim-WM in St.Moritz

Für die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz (6. bis 19. Februar) bot Swiss-Ski 13 Fahrer und 11 Fahrerinnen auf. Angeführt wird die Schweizer Delegation bei den Heim-Titelkämpfen von Lara Gut.

Die 25-jährige Tessinerin, die an Grossanlässen noch ohne Goldmedaille ist, kam in diesem Weltcup-Winter in drei verschiedenen Disziplinen zu fünf Siegen und insgesamt neun Podestplätzen. Top-3-Rangierungen schafften bislang in der Saison 2016/17 auch Wendy Holdener (sechs), Beat Feuz (zwei), Niels Hintermann, Michelle Gisin und Carlo Janka (je eine).

Swiss-Ski durfte für die am Montag beginnenden Weltmeisterschaften maximal 24 Athleten selektionieren, dazu war Weltmeister Patrick Küng als …