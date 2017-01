Bild: EPA/KEYSTONE

Keine Abfahrt am Lauberhorn: Der Neuschnee zwingt die Organisatoren zur Absage

Die Schneemassen sind zu gross. Obwohl zahlreiche Helfer den ganzen Morgen gegen den Neuschnee kämpfen, muss die Lauberhorn-Abfahrt abgesagt werden.

Die schwierigen Wetterverhältnisse in Wengen lassen kein Rennen auf dem Lauberhorn zu. Die Jury entschied bereits am frühen Morgen, dass aufgrund des starken Schneefalls sicher nicht von ganz oben gestartet werden kann. Entlang der Strecke wurde danach mit Hochdruck darauf hingearbeitet, dass die Fahrer oberhalb des Hundschopfs am Kombi-Start ins Rennen geschickt werden können.

Bild: RUBEN SPRICH/REUTERS

Um 11.00 Uhr kam dann aber der definitive Entscheid, das Rennen abzusagen. Der Slalom am Sonntag bleibt auf dem Programm.

Wir hoffen immer, aber der Schneefall hört nicht auf. Wir kriegen die Piste nicht mehr sauber, so ist es zu gefährlich.

Wo das Rennen nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Als Variante wurde Beaver Creek als Ersatzort ins Spiel gebracht. In der Station im US-Staat Colorado, wo die Rennen von Anfang Dezember wegen Schneemangels hatten abgesagt werden müssen, könnte in der Woche vor dem Weltcup-Finale im zwei Autofahrstunden entfernten Aspen gefahren werden. (sda/jsc)

Keine Abfahrt am Lauberhorn: Der Schnee zwingt die Organisatoren zur Absage

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.