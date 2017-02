WM-Super-Kombination 1. Luca Aerni (SUI) 2:26.33

2. Marcel Hirscher (AUT) +0.01

3. Mauro Caviezel (SUI) +0.06 6. Justin Murisier (SUI) +0.49

7. Carlo Janka (SUI) +0.68

10. Alexis Pinturault (FRA) +0.86

Gold und Bronze für die Schweiz! «Luca Aerni Weltmeister? Das ist unglaublich»

Die Schweizer Festspiele an der Heim-WM in St.Moritz gehen weiter: Der Berner Luca Aerni holt in der Super-Kombination sensationell Gold, Mauro Caviezel sichert sich Bronze.

Luca Aerni nutzt die sich ihm bietende Chance und zeigte als 30. nach der Abfahrt mit der Startnummer 1 in der Entscheidung den Lauf seines Lebens. Die 2,61 Sekunden Rückstand macht der 24-jährige Berner aus Grosshöchstetten im Slalom wett und lässt sich als erster Schweizer seit Daniel Albrecht 2007 in Are in der Kombination zum Weltmeister küren.

«Ich habe alles probiert, und es ist alles aufgegangen – von oben bis unten», sagte Aerni, dessen beste Weltcup-Klassierungen zwei fünfte Plätze im Slalom sind. Der neue Weltmeister profitiert von den Bedingungen, nutzt die Gunst der Stunde gekonnt aus. Die Piste weicht am strahlend sonnigen Nachmittag schnell auf, die Fahrer mit den höheren Startnummern sind absolut chancenlos.

«Luca Aerni Weltmeister? Das ist unglaublich, ich kann das im Moment nicht beschreiben.»

So ärgern sich die Österreicher über den Hundertstel-Krimi

Als Erster scheitert Marcel Hirscher an der Marke Aernis, der erst am Sonntag und als letzter Schweizer für das Rennen nominiert worden ist. Der fünffache Gesamtweltcup-Sieger und Titelverteidiger aus Salzburg, der im Slalom mit der Startnummer 3 ins Rennen gehen darf, liegt zwar bei der letzten Zwischenzeit noch klar vor Aerni, fällt aber in den letzten Toren noch hinter den Schweizer zurück. Eine Hundertstelsekunde entscheidet letztlich das Duell zugunsten Aernis, der in der Weltcup-Kombination in Santa Caterina kurz vor dem Jahreswechsel Platz 7 belegt hat. «Die Hundertstel rauben mir in dieser Saison noch den letzten Verstand», so Hirscher, der die zu weiche Piste im Slalom kritisierte.

«Die Slalom-Piste war heute flop, sehr weich und für die letzten Fahrer kaum mehr zu bewältigen. Ein Startnummern-Rennen.»

Tolles Schweizer Teamergebnis

In der Folge scheitern auch der Franzose Alexis Pinturault, einer der Topfavoriten auf Gold, sowie der Österreicher Romed Baumann, der Führende bei Halbzeit, an der Marke Aernis. Auch Justin Murisier, die grösste Schweizer Medaillenhoffnung nach der Abfahrt, beisst sich an der Zeit seines Teamkollegen die Zähne aus und wird Sechster.

Die grösste Gefahr droht Aerni dennoch aus dem eigenen Lager. Mauro Caviezel kommt bis auf 0,06 Sekunden an die Bestzeit heran und feiert mit Bronze ebenfalls den grössten Erfolg seiner Karriere. Carlo Janka – nach der Abfahrt auf Rang 6 – zeigt einen ordentlichen Slalom, baut im oberen Teil aber einen bösen Schnitzer ein und fährt so auf Rang 7. (pre/sda)

Ticker: 13.02.17: WM-Super-Kombination der Männer

