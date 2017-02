Bild: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Exoten an der Ski-WM: «Tomba aus Tonga», der 58-jährige Mexikaner und das Girl aus Indien

Die Hirschers, Gisins und Guts kennen wir ja. An der Ski-WM sind es aber andere, die für bereichernde Abwechslung sorgen. Hier eine kleine Auswahl sogenannter «Exoten».

Donat Roduner Donat Roduner Folge mirEntfolgen

Céline Marti (Haiti)

Bild: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Céline Marti startet zwar für Haiti, doch ihr Name verrät die Nähe zur Schweiz. Sie wurde als Kind adoptiert und lebt in Genf. Trotz der mit Abstand langsamsten Zeit im Riesenslalom – sie verlor 41,37 Sekunden auf die Bestzeit von Tessa Worley – ist sie vollends zufrieden. Marti sagt: «Es ist ein Traum, dass ich hier dabei sein kann mit all den Ländern und all den anderen Fahrerinnnen.»

Sabrina Simader (Kenia)

Bild: RUBEN SPRICH/REUTERS

Sabrina Simader ist bereits mit drei Jahren aus ihrer Heimat Kenia in die österreichischen Berge gekommen und spricht daher akzentfrei Deutsch, respektive Österreicherisch. Die 18-Jährige debütierte im Januar im Weltcup und nimmt nun das erste Mal an einer WM teil. Im Super-G wurde sie beachtliche 39. Im Riesenslalom 69.

Ihre Liebe zum Skifahren war indes keine auf den ersten Blick. Im Interview mit nachrichten.at erinnert sie sich noch an ihr erstes Mal: «Es war eiskalt, und das hat mir gar nicht gefallen. Und dann hab' ich auch noch einen Handschuh verloren. Ich hab' ziemlich oft geweint ...»

La Kényane Sabrina Simader, 69e de la 1ère manche du géant: "je suis jeune. Je dois encore apprendre". #rtssport #stmoritz2017 pic.twitter.com/uR31GeDaGb — Jennifer Ballmer (@jenni_ballmer) 16. Februar 2017

Aanchal Thakur (Indien)

Bild: RUBEN SPRICH/REUTERS

Obwohl es Indien nicht an potenziellen Skifahrern und schon gar nicht an hohen Bergen mangelt, ist die 1,2-Milliarden-Nation im Wintersport-Zirkus so gut wie gar nicht vertreten. Eine der löblichen Ausnahmen bietet die Ski-WM, an der neben zwei männlichen Landsleuten auch die Inderin Aanchal Thakur teilnimmt.

«Wintersport ist zwar nicht populär bei uns – noch nicht. Ich möchte der Welt zeigen, dass auch Indien Ski fahren kann», sagte sie gegenüber der «Engadiner Post». Das einmonatige Trainingslager im Engadin führte immerhin dazu, das Thakur obige Céline Marti (deutlich) hinter sich lassen konnte.

Hubertus von Hohenlohe (Mexiko)

Bild: EPA/EFE / COM

Auch wenn er nichts reisst gehört er zu den Evergreens bei Ski-Grossanlässen: Hubertus von Hohenlohe. Der 58-jährige Adelsspross und Jet-Setter darf natürlich auch an der WM im Nobelort St.Moritz nicht fehlen.

Oldie bei Ski-WM - Adabei Hohenlohe will es wieder wissen https://t.co/cbeE3FH11d pic.twitter.com/Txqrw7jbEH — derStandard.at (@derstandard_at) 15. Februar 2017

Die Riesenslalom-Qualifikation lief aber nicht nach Wunsch. Der Prinz schied im zweiten Lauf aus. Zur Teilnahme am Rennen morgen hätte es ihm aber auch so nicht gereicht. Der andere Mexikaner Rodolfo Roberto Dickson Sommers war wesentlich schneller unterwegs. Für von Hohenlohe ist es die zwölfte WM. Erstmals dabei war er 1993.

«Ich habe noch immer das schlechteste Verhältnis von Kraft und Gewicht. Vielleicht abgesehen von Jean-Pierre Roy aus Haiti, der heuer wieder dabei ist.» quelle: kurier

Nette Anekdote zum Schluss: Die korrekte Schreibweise seines Namens ist Hubertus Prinz zu Hohenlohe. Doch bei der FIS liess er sich damals mit dem «von» eintragen, um bei alphabetischen Aufzählungen stets in der Nähe von Mike von Grünigen zu erscheinen.

Alishah Farhang und Sajjad Husaini (Afghanistan)

bild: watson

Dass Afghanistan erstmals an einer Ski-WM vertreten ist, lässt sich auf spezielle Umstände und Schweizer Einfluss zurückführen. Wer genau wissen will, wie das abgelaufen ist, der hat hier noch einmal die Möglichkeit zur Nachlese (dringend empfohlen!):

Alishah Farhang und Sajjad Husaini duellierten sich in der Riesenslalom-Qualifikation um einen Nationen-Startplatz im Rennen vom Freitag. Dabei verbuchten sie immerhin das Erfolgserlebnis, einen klassierten (und viele ausgefallene) Athleten hinter sich gelassen zu haben. Husaini wurde Zweitletzter und Farhang mit über 16 Sekunden Vorsprung auf seinem Landsmann Drittletzter – ihm gehört also das Ticket für das Hauptrennen.

Sajjad und Alishah, die zwei Skifahrer aus Afghanistan, die bei Olympia 2018 dabei sein wollen

Zwischeneinschub mit weiteren nennenswerten Persönlichkeiten:

Cristian Simari Birkner schaffte die RS-Quali mit Rang 20.

Simon Breitfuss Kammerlander schaffte die RS-Quali mit Rang 27.

Kasete Skeen (Tonga)

Ein Beitrag geteilt von Kasete Skeen (@tongan.skier) am 16. Feb 2017 um 0:33 Uhr

«Tomba aus Tonga» wird Kasete Skeen von den Italienern charmanterweise genannt. Geboren 1982 in London als Sohn eines Tongaers und einer Engländerin ist es sein grosses Ziel, das Tropenparadies 2018 an den Olympischen Winterspielen in Pyoengchang zu vertreten.

Auch wenn er zugibt, ungern enge Kleidung zu tragen, ist er sehr stolz auf seinen speziell für ihn kreierten Skianzug (siehe oben). Wer mehr über ihn erfahren will, wird fündig auf seinem Blog.

Jean-Pierre Roy (Haiti)

Roys Ski-Werdegang ist wahrlich einzigartig. Den Sport erlernte der heute 53-Jährige er erst im Alter von 39 Jahren, wettkampfmässig betreibt er ihn seit 2010. Dies zum einen wegen dem verheerenden Erdbeben auf seiner Heimatinsel und zum anderen wegen einer Wette. Roy wollte mit seiner Teilnahme an der Ski-WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen zeigen, «dass Haiti mehr ist als nur Elend». Weil ihm dies gelungen ist, liess er sich die Teilnahme 2013 in Schladming und nun in St.Moritz natürlich nicht nehmen.

So sah das aus 2011: Video: YouTube/glohier3

Die besten Bilder der Ski-WM 2017

Unvergessene Ski-Geschichten Eine TV-Drohne kracht um ein Haar auf Marcel Hirscher 06.02.1989: Eine deutsche Eintagsfliege vereitelt in Vail einen Schweizer Vierfach-Triumph und wird Abfahrts-Weltmeister 31.01.1987: So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert 19.01.2013: Nie rast einer schneller über eine Weltcup-Piste als Johan Clarey am Lauberhorn 06.03.1994: Heidi Zeller-Bähler stürzt sich aus dem Starthaus, wie vor und nach ihr nie mehr eine Skifahrerin Heinzers Bindung bricht – was für eine Blamage für den Olympia-Favoriten Weil Hermann Maier falsch jubelt, erbt Mike von Grünigen den Sieg 18.01.1987: Pirmin Zurbriggen kommt zum billigsten Weltcupsieg – er ist der einzige Starter Verrückteste Abfahrt aller Zeiten: Markus Foser macht sich mit der Nummer 66 unsterblich 23.01.1994: Vreni Schneider steht noch nicht für den Kafi am Pistenrand, sondern ist der Evergreen im Stangenwald Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo