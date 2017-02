Lara Gut holt WM-Bronze im Super-G! Ösis feiern Überraschungssieg

Marco Büchel interviewt Ski-Ass

«Wann wird man Tina Weirather rauchend, trinkend und schunkelnd auf einer Festbank antreffen?» «Zwei Wochen nach meinem Rücktritt … Okay, am Tag meines Rücktritts»

Am Wochenende geht die Ski-Saison los. Mit dabei ist auch Tina Weirather. watson hat die Liechtensteinerin kurz vor dem Saisonstart zum persönlichen Interview getroffen.

Am Samstag beginnt die Ski-Saison traditionell mit dem Riesenslalom auf dem Gletscher in Sölden. Neben den Schweizerinnen achten wir dabei auch immer besonders gerne auf Tina Weirather, welche als Liechtensteinerin den Weltcupzirkus aufmischt. Der ehemalige Ski-Crack Marco «Büxi» Büchel hat die 25-Jährige für watson in der Woche vor dem Saisonstart getroffen. Sie hatte schon Frühstück, Yoga und ein paar grandiose Riesenschwünge intus, als sie im Pitztal um 12 Uhr mittags ihren …