Slalom in Zagreb, Zwischenstand im 1. Lauf 1. Veronika Velez Zuzulova (SVK) 1:00,40

2. Bernadette Schild (AUT) +0,39

3. Sarka Strachova (CZE) +0,41 20. Denise Feierabend (SUI) +2,17 Out u.a.: Wendy Holdener (SUI), Michelle Gisin (SUI), Mélanie Meillard (SUI), Charlotte Chable (SUI) und Michaela Shiffrin (USA)

Bild: Giovanni Auletta/AP/KEYSTONE

Schweizerinnen können nicht von Shiffrin-Patzer profitieren – Velez Zuzulova führt

Im ersten Lauf des Slaloms von Zagreb machten vor allem die Ausfälle von sich Reden, primär jener von Dominatorin Michaela Shiffrin, der Siegerin in den bisherigen vier Slaloms in dieser Saison und übergreifend der letzten zwölf in denen sie gestartet war.

Erstmals seit 2012, ebenfalls in Zagreb, schied die 21-jährige bereits im ersten Lauf aus. Es wird 2016/17 also erstmals eine andere Slalomsiegerin geben, aber leider brachten sich die Schweizerinnen um diese Chance. Wendy Holdener, bis jetzt stets hinter Shiffrin auf dem Podest, fädelte im oberen Streckenteil ein

Die technisch anspruchsvolle Piste wurde auch Michelle Gisin, Mélanie Meillard und Charlotte Chable zum Verhängnis. Sie kamen zwar weiter als Holdener, aber auch nicht bis ins Ziel. Denise Feierabend kam durch, verlor aber über zwei Sekunden auf die Bestzeit.

In der Poleposition für den Sieg ist Veronika Velez Zuzulova, die zuletzt drei Mal Zweite wurde hinter Shiffrin. Die Slowakin führt vor der Österreicherin Bernadette Schild und der Tschechin Sarka Strachova. (drd/sda)

Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Hol dir die catson-App!

catson catson Deine Katze würde catson 5 Sterne geben – wenn sie Daumen hätte.