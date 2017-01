Shiffrin und vier Schweizerinnen out – Velez Zuzulova ist Schneekönigin

Zwischen Stolz und Enttäuschung: Das ehrenvolle Ausscheiden der U20

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat an der U20-WM in Kanada verzückt, den Coup im Viertelfinal gegen die übermächtigen Amerikaner aber wie so oft verpasst. Eine ausgelassene Chance, aber auch ein Schritt in die richtige Richtung.

Im Grunde genommen ist es typisch: Eine Nachwuchsauswahl aus der kleinen Schweiz scheidet an einer WM vorzeitig, aber ehrenvoll aus und wird dafür gefeiert. Daran ist auch nichts falsch. Nur: Seit 2009 und dem WM-Triumph der U17-Fussballer wissen wir, dass es auch «trotz» Schweizerkreuz auf der Brust klappen kann mit dem ganz grossen Coup.

Dieser wäre auch dem Team von U20-Nationaltrainer Christian Wohlwend zuzutrauen gewesen. Die SIHF-Auswahl spielte eine gute Vorrunde, liess sich dann aber im …