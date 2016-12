Super-G der Männer, Santa Caterina *Das Rennen läuft noch 1. Kjetil Jansrud (NOR) 2. Hannes Reichelt (AUT) +0.60 3. Dominik Paris (ITA) +0.65 4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0.99 5. Josef Ferstel (GER) / Max Franz (AUT) +1.24 7. Mauro Caviezel +1.41 11. Beat Feuz +1.51 25. Niels Hintermann +2.21 Ohne Weltcup-Punkte: Thomas Tumler +3.06, Ralph Weber +3.20, Stefan Rogentin +3.40, Carlo Janka, Patrick Küng (beide out)

Jansrud im Super-G weiter unschlagbar – Caviezel überrascht, Janka out

Der Sieger

Der norwegische Favorit Kjetil Jansrud wird den Erwartungen gerecht und fährt den Super-G von Santa Caterina am schnellsten.

Bild: Alessandro Trovati/AP/KEYSTONE

Es ist im dritten Super-G der Saison der dritte Erfolg für Jansrud, der sich in ausgezeichneter Form befindet.

«Mir ist der perfekte Lauf gelungen und ich bin sehr zufrieden.» srf

Das Podest

Hannes Reichelt und Dominik Paris schaffen es mit zwei starken Fahrten auf das Treppchen. Gerade der Österreicher zeigt starke Aufwärtstendenz. Nach dem 17. Platz im ersten Super-G und dem 7. Rang zuletzt, schafft Reichelt nun im dritten Rennen die nächste Steigerung.

Bild: Marco Trovati/AP/KEYSTONE

Der Italiener Paris ist nicht überraschend vorne mit dabei. Im ersten Super-G war er bereits Dritter.

Die Schweizer

Für eine positive Überraschung sorgt Mauro Caviezel mit der hohen Startnummer 32 fährt er in die Top 10, auf Platz 7. Auch Beat Feuz gelingt ein guter Lauf und der Sprung auf Platz 11. Feuz selber sagt dazu:

Bild: Marco Trovati/AP/KEYSTONE

«Es ist ok. Ich habe oben den Rhythmus nicht richtig gefunden, danach bin ich in Fahrt gekommen.» srf

Ebenfalls in die Punkte schafft es Niels Hintermann. Mit der Startnummer 48 fährt er auf den guten 25 Rang. Carlo Janka ist mittelmässig unterwegs, bringt seinen Lauf dann aber nicht ins Ziel. So zeigt also die Super-G-Formkurve nach dem 4. Platz zum Start und dem 23. Platz zuletzt weiter nach unten. Dabei war das Selbstvertrauen nach dem zweiten Rang im Parallelriesenslalom von Alta Badia doch wieder erstarkt.

Bild: Marco Trovati/AP/KEYSTONE

Tomas Tumler und Ralph Weber kommen ins Ziel, klassieren sich aber ausserhalb der Top 20. Patrick Küng scheidet wie Janka aus. (jwe)

Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Alles fahrt Ski 6 Grafiken zeigen, dass die Schwarzmalerei vor dem Start in die Ski-Saison übertrieben war Vreni Schneider sagt, warum Lara Gut ihre Nachfolgerin wird und sie sich vor einem Olympia-Rennen schon übergeben musste Grossmaul Schweinsteiger fordert Neureuther zum Slalom-Duell – wenn dieser beim Jonglieren überzeugt Wie gut kennst du dich mit Geschwistern im Ski-Weltcup aus? Der Ski-Weltcup beginnt – finde heraus, in welcher Disziplin du Weltklasse bist Lang, lang ist's her – oder etwa doch nicht? Gesucht sind die letzten Schweizer Siegerinnen und Sieger in den 5 Weltcup-Disziplinen Wir sind keine Ski-Nation mehr! Die Schweiz steht vor ihrem härtesten Winter Schweizer Frauen- und Männer-Siege an einem Tag gab's vor Gut und Janka schon über 30 Mal Die 11 Gefühlslagen eines Schweizer Ski-Fans, der vor dem TV mitfiebert Wir sind wieder jemand – die Schweizer Frauen sind auf dem Weg zurück zur Slalomgrossmacht Snowboard-Weltmeisterin will Abfahrts-Olympiasiegerin werden – diese 6 Frauen zeigen, dass es möglich ist Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Deine Katze würde catson 5 Sterne geben – wenn sie Daumen hätte.