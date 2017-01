Niederreiter on fire! Und plötzlich hat er Titel und Millionen vor Augen

Nino Niederreiter ist in der NHL so gut wie noch nie und steht bei den Minnesota Wild vor einer saftigen Gehaltserhöhung. Aber eigentlich träumt er in seinem letzten Vertragsjahr ja von was ganz anderem.

«Ich stelle mir eine Welt vor, in welcher Nino Niederreiter an der Seite von John Tavares stürmen darf.» Auf Twitter verfasste diese Nachricht kürzlich ein Fan der New York Islanders. Von jenem Team also, welches Niederreiter im Jahr 2010 an 5. Stelle gedraftet hatte, ihn aber exakt drei Jahre später im Tausch für den mässig talentierten Defensivflügel Cal Clutterbuck an die Minnesota Wild abgab.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die New York Islanders dieser Tage verzweifelt nach …