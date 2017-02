screenshot: SRF

Lara Gut im Spital – «Es ist das Knie und es sieht sehr schlecht aus»

Lara Gut ist an der WM in St.Moritz beim Einfahren zum Kombinations-Slalom gestürzt. Mit einem Schneemobil wurde sie danach ins Zielgelände gefahren. Die Tessinerin musste anschliessend mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Dort wird sie aktuell am linken Knie untersucht.

«Es ist das Knie. Genaueres kann ich noch nicht sagen, aber es sieht schlecht aus», sagt Frauentrainer Hans Flatscher zum SRF. Eine offizielle Mitteilung steht noch aus.

Gut wollte im Verlauf der WM noch bei der Abfahrt (Sonntag) und dem Riesenslalom (Donnerstag) starten. In beiden Disziplinen gehörte die 25-Jährigen zu den Goldanwärterinnen. Flatscher sagt: «Es sieht gar nicht gut aus, dass sie da starten könnte.» Das vorzeitige WM-Ende scheint wahrscheinlicher.

Gut belegte vor dem Zwischenfall in der Kombi-Abfahrt den vielversprechenden 3. Rang mit 0,43 Sekunden Rückstand auf die führende Sofia Goggia. Jetzt zeichnet sich aber ab: Weltmeisterschaften und Lara Gut, das passt auch 2017 nicht zusammen. Mit grösster Wahrscheinlichkeit bleibt es bei der Bronze-Medaille aus dem Super-G. Der ersehnte Weltmeistertitel muss wohl weiterhin warten.

Die Gesamtweltcupsiegerin der letzten Saison musste 2009/2010 rund ein Jahr aufgrund einer Luxuation in der rechten Hüfte pausieren, nachdem sie im Riesenslalomtraining in Saas-Fee schwer stürzte. Damals verpasste Gut die Olympischen Spiele 2010 in Vancouver. Ansonsten blieb sie bisher von längeren Verletzungen verschont. (meg/fox/sda)

Von dieser Stelle aus gute Besserung an Lara Gut, in der Hoffnung, das es nichts Schlimmes ist! https://t.co/82cdwVHb2P #srfski pic.twitter.com/7ZkkLFiCE4 — SRF Sport (@srfsport) 10. Februar 2017

